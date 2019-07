Un projet à Nashville pour Patrick Norman

Cette année, Patrick Norman célèbre entre autres ses 50 ans de métier. Et l’artiste passionné souligne cet anniversaire, en enregistrant un disque à Nashville.

Vous avez plus d’un anniversaire au menu pour les prochains mois. Comment allez-vous souligner vos 50 ans de métier?

Le 21 juillet, Nathalie (Lord, sa femme) et moi sommes partis pour Nashville, pour enregistrer mon 34e album avec des musiciens de là-bas. J’aimerais bien le lancer le jour de mon anniversaire de naissance, le 10 septembre.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Vos admirateurs auront-ils droit à de nouvelles pièces?

Il y aura six nouvelles chansons, mais je revisiterai aussi six de mes plus grands succès, comme «Quand on est en amour». J’ai envoyé mes classiques aux membres de mon équipe de Nashville. J’ai très hâte de voir ce que ces pièces vont devenir avec leurs propositions et leurs arrangements.

Votre épouse chantera-t-elle sur cet album?

Oui, nous aurons au moins un duo. En fait, j’entends clore avec ce duo, «Si on y allait». Puis, sur ce disque, dont j’ignore encore le titre, il y aura aussi quelques chansons en anglais.

Depuis quand êtes-vous ensemble, Nathalie et vous?

Ça fera bientôt six ans et nous avons célébré notre deuxième anniversaire de mariage le 22 juillet.

Vous parliez plus tôt de votre anniversaire. Vous aurez 73 ans, n’est-ce pas?

Exactement. Pendant notre voyage à Nashville, je veux aussi enregistrer «Mystery Train» chez Sun Records, à Memphis. Juste avec ma guitare, comme Elvis Presley l’a endisquée dans les années 1950. Nous sommes encore en négociation à ce sujet. Ce qui est particulier avec Sun Records, c’est que, le jour, il s’agit d’un musée, alors que, le soir, il y a des enregistrements.

Photo d'archives

Vous continuez de présenter «Bonheurs partagés». Quels sont ces bonheurs?

Pour moi, la musique, c’est le bonheur. Les gens qui viennent me voir s’attendent à entendre les chansons que je considère comme indélogeables. Mais j’en glisse de plus récentes, et j’en reprends certaines que j’avais délaissées.

Qu’avez-vous d’autre de prévu, cet été?

Nathalie et moi présentons aussi notre spectacle «Juste toi et moi».

Pour connaître les dates de spectacles du chanteur et de Nathalie Lord, allez sur le site patricknorman.ca.