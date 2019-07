Une fantastique histoire!

Frissons garantis

Cataractes

Photo courtoisie À cause d’un glissement de terrain, le village serbe de Zavoï a été, en quelques heures seulement, entièrement englouti sous un torrent de boue et de pierres. Plus de 200 personnes ont ainsi perdu la vie et le petit Jan Kosta, trois ans, a fait partie des très rares rescapés.

Aujourd’hui hydrogéologue, Jan vit désormais à Dubaï avec femme et enfant. C’est donc là que Vladimir Krstic, un vieil ami d’études, ira pour le convaincre de revenir au pays : une centrale hydroélectrique a en effet été construite sur l’ancien site de Zavoï et des choses de plus en plus bizarres s’y produisent.

Eau là là...

Au nombre de ces choses bizarres, il y a la faille de la turbine numéro six et les fissures anormales qui ont commencé à se former dans le béton du barrage. Le mandat de Jan ? Établir rapidement un diagnostic approfondi de l’état des sols pour savoir s’il doit redouter ou non une catastrophe comparable à celle qui a jadis tué ses parents et presque tous les habitants de Zavoï. Mais ce n’est pas tout : certains employés de la centrale ont eu des hallucinations ou de brusques accès de violence, et nul ne sait où les moines du monastère le plus proche ont bien pu partir.