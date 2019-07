Voler restera toujours un crime

Votre réponse à la lettre « Quoi faire quand tu sais que ton frère vole son patron ? » me laisse perplexe. Cette personne qui faisait référence à une autre lettre sur le même sujet vous racontait une histoire de famille similaire à la mienne. Son frère avait commencé par voler son patron pour ensuite voler dans les commerces des environs, et enfin parler de ses méfaits quand il avait un verre dans le nez.

Comme vous avez suggéré à cette personne de faire, j’ai convoqué une assemblée de famille dans le but de mettre mon frère face à ses responsabilités envers nous. Mais le résultat de ce meeting fut maigre, puisque la moitié de la famille optait pour lui dire son fait en pleine face et l’autre moitié préférait le laisser s’arranger avec ses troubles. Ce qui a débouché, après deux ans, par une condamnation de plusieurs mois de prison.

Dans votre réponse, vous commencez par dire « Laissez donc à votre frère majeur et vacciné, la responsabilité sur sa vie ». Ce que je trouve correct. Toutefois vous écrivez ensuite qu’une autre lectrice avait mis en lumière le fait que « dénoncer le frère pourrait avoir de graves conséquences, dont celle d’avoir à le faire vivre ensuite, si jamais il faisait de la prison ».

Je reconnais que cette deuxième partie est une citation et réfère donc à l’opinion d’une autre personne que vous. Et corrigez-moi si je me trompe, mais l’idée de signaler d’autres opinions que la vôtre (le frère est responsable de lui même vs la responsabilité de la famille dans les mauvaises actions du frère) visait à démontrer la complexité du dilemme moral de toute la famille dans l’affaire.

Si vous voulez mon avis, ne serait-il pas préférable de privilégier votre première approche ? Celle qui reconnaît à l’individu la responsabilité de ses actes ? D’autant plus que le poids supplémentaire que fait peser sur la famille l’idée de le dénoncer risque de nuire à la qualité de vie de ses proches, alors qu’ils n’ont aucun contrôle sur lui. Sans parler du sentiment de culpabilité qui risque de les envahir s’ils ne le dénoncent pas et qu’il se fait pincer par la justice.

Rien ne prouve que la dénonciation soit la meilleure solution vu l’état de loi dans lequel nous vivons et les conséquences à long terme que cela peut avoir sur cet homme. Il pourrait écoper d’une punition pire que les gestes posés. Mais je prétends pour ma part qu’un ultimatum familial donné à cet homme pour qu’il cesse de voler son patron est le minimum à faire dans les circonstances.

Un lecteur occasionnel

Vous avez bien saisi le but que je poursuivais en donnant des avis différents du mien, proposés par des lecteurs et lectrices. Je pense que certaines circonstances de vie, particulièrement celles qui touchent les problèmes de conscience, méritent de recevoir un éclairage plus vaste que celui d’une seule personne, pour espérer parvenir à une solution assurant le maximum d’équilibre et un résultat positif.

Il reste clair dans mon esprit qu’un adulte est responsable de ses gestes et doit en tout temps en assumer les conséquences. Mais on peut comprendre qu’une famille puisse mal vivre avec les actions malhonnêtes d’un proche quand elle pense aux retombées que cela peut avoir sur sa propre réputation. Surtout quand elle vit dans un endroit où tout le monde se connaît.