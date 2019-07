10 bars-spectacles où passer une soirée inoubliable à Québec

Humour, chansonnier, karaoké, hommage... peu importe la thématique, les soirées-spectacles sont toujours appréciées et divertissantes. Pour vous donner quelques idées, voici 10 bars-spectacles où passer des moments inoubliables à Québec.

LE QUARTIER DE LUNE

C’est le bar par excellence pour des spectacles-hommages. Au cours des prochaines semaines, hommage à Motley Crue & Skid Row, Green Day, Bob Marley, Metallica et Pink.

1096, 3e Avenue

LE RIDEAU ROUGE

Des soirées festives avec chansonniers ça pogne toujours... dans une ambiance chaleureuse en plus! On y mange bien, la musique est bonne et le service est excellent. Quoi demander de mieux?

1147, avenue Cartier

L’ANTI

Amateur de musique underground? Ça se passe ici. La petite salle sympathique de 175 places dans le quartier Saint-Roch est appréciée par le public qui se retrouve collé sur la scène. Soirée mémorable!

251, rue Dorchester

QUARTIER GÉNÉRAL

DJs, groupes de musique, chansonniers, karaoké, soupers-spectacles... Le Quartier Général est vraiment un endroit génial pour une soirée entre amis. À noter qu’on y mange très bien.

1, boulevard Charest Ouest

PUB SAINT-ALEXANDRE

Un authentique pub anglais où l’on nous sert des scotches recherchés et réputés. Tous les soirs, des musiciens talentueux nous offrent de vrais bons spectacles blues, folk et parfois jazz. L’essayer c’est l’adopter!

1087, rue Saint-Jean

NINKASI

Vous êtes à la recherche d’un bar où regarder des matchs, assister à des spectacles, jouer au billard et chanter votre vie au karaoké? Pas de doute, vous serez servis. Un nombre incroyable de bières de microbrasserie vous est proposé.

811, rue Saint-Jean

PUB LIMOILOU

Vous aimez le blues? Tous les jeudis, le blues jam night fait des heureux. De plus, des soirées classic rock sont souvent organisées. Visitez l’horaire sur le site web du Pub Limoilou pour plus de détails.

801, 3e Avenue

FOU-BAR

Depuis 35 ans, le Fou-Bar est le théâtre de rencontres culturelles incomparables. Les mardis jazz sont à découvrir et ils deviendront rapidement une habitude de sortie.

525, rue Saint-Jean

DISTRICT SAINT-JOSEPH

Quel endroit charmant où vous pourrez profiter de la série Apéro découverte du FEQ, une formule appréciée des festivaliers et qui est à l’affiche toute l’année! Lancement de disques, open jam et beaucoup de plaisir sont aussi à prévoir.

240, rue Saint-Joseph Est

TAM TAM CAFÉ

Prendre un café, une bière ou assister à un spectacle, c’est toujours accueillant et chaleureux au Tam Tam Café. Au son de la musique du monde, il est si facile de se laisser aller et de passer un bon moment.

421, boulevard Langelier