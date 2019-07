10 idées de roadtrips d’une journée à faire cet été à partir de Québec

Besoin de changer d’air, mais le manque de temps et d’argent freine vos ardeurs?

Il n’est pas nécessaire de se rendre au bout du monde pour combler son désir d’évasion. Le simple fait de prendre la voiture et de découvrir des paysages que l’on n’a pas l’habitude d’explorer peut aider à décrocher le temps d’une journée.

On n’a pas toujours le réflexe de les explorer, mais plusieurs destinations se trouvant à moins de deux heures de route de Québec valent grandement le détour, que ce soit pour leurs paysages sublimes, leurs attraits touristiques ou leur aspect pittoresque.

Voici donc 10 idées de roadtrips d’une journée à essayer cet été

1. L’île d’Orléans

15 minutes de Québec

Pas besoin de rouler des heures pour découvrir de beaux coins de pays. L’île d’Orléans regorge de points de vue magnifiques, de vignobles et de producteurs locaux, si bien qu’il vaut la peine d’en faire le tour pour découvrir toutes ces belles adresses gourmandes.

Dégustez la versatilité du cassis, un petit fruit foncé aux arômes remarquables, en rendant visite au Cassis Monna & Filles. Leur crème de cassis a d’ailleurs reçu de nombreuses distinctions au fil des ans.

Durant votre tour de l’île, prévoyez un arrêt d’autocueillette de petits fruits à l’une des fermes du secteur. Si vous avez la dent sucrée, pourquoi ne pas découvrir les produits de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans ou de la Nougaterie Québec?

Visitez l’Espace Félix-Leclerc afin de marcher dans les pas du grand poète québécois, puis terminez votre journée en dégustant l’une des bières de la microbrasserie locale au Pub du Mitan.

2. Deschambault

45 minutes de Québec

Véritable petit coin de paradis, le village de Deschambault trouve son dynamisme auprès des nombreux producteurs qui s’y installent.

La meilleure journée pour découvrir ce secteur est clairement le samedi, alors que le Marché public de Deschambault s’installe dans le centre-ville. Ses étals regorgent de produits exceptionnels provenant d’une trentaine d’artisans agroalimentaires de la région.

Les amateurs d’histoire et d’art apprécieront certainement leur visite au Vieux Presbytère et au Moulin de la Chevrotière, un moulin à eau construit au début des années 1800. On y retrouve des expositions permanentes à caractère patrimonial, mais également d’autres liées aux arts visuels et aux métiers d’art.

À Deschambault, un arrêt s’impose chez Julie Vachon Chocolats afin de s’offrir la douceur des créations de la chocolatière et pâtissière Julie Vachon. Sacrée chef pâtissière de l’année dans la région de Québec deux années consécutives, la réputation de la sympathique artisane n’est plus à faire.

3. Frampton

55 minutes de Québec

Imaginez faire une randonnée pédestre et rencontrer des ours noirs, des cerfs, des loups, des lynx... Ce scénario devient réalité au Miller Zoo, un jeune zoo qui saura plaire à toute la famille. En plus de ces animaux vivant dans leur environnement naturel, d’autres résidents exotiques pimentent la visite.

Après cette découverte de la faune d’ici et d’ailleurs, terminez la journée en dégustant les bières brassées localement par la microbrasserie Frampton Brasse.

4. Baie-Saint-Paul

1h10 de Québec

Que ce soit pour son fameux festival de musique Le Festif! (qui vient de se conclure) ou sa dynamique Microbrasserie Charlevoix, Baie-Saint-Paul fait souvent parler d’elle à l’extérieur de la région.

En plus de ces deux incontournables, le village compte un magnifique centre-ville qu’il vaut la peine d’explorer pour ses nombreuses boutiques et galeries d’art.

Il faut marcher environ 25 minutes pour atteindre le quai, mais son point de vue sublime sur le fleuve en vaut grandement la chandelle. Si l’envie de plonger à l’eau vous prend, sachez qu’il est possible de pratiquer diverses activités nautiques dans les environs, comme du kayak ou du Paddle Surf.

Les amoureux de randonnée ne sont pas en reste dans cette ville charlevoisienne, alors que plusieurs sentiers s’offrent à eux dans le secteur.

5. Saint-Jean-Port-Joli

1h20 de Québec

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le pittoresque village de Saint-Jean-Port-Joli regorge d’attraits qui valent la peine de s’y arrêter.

D’abord, rincez-vous l’œil en appréciant la vue du quai, qui est tout simplement magnifique. On peut y admirer le fleuve dans toute sa splendeur, ainsi que les montagnes de Charlevoix, qui se trouvent tout juste en face.

Tout près de la marina, vous trouverez la microbrasserie Ras l’Bock, une adresse incontournable pour tous les amateurs de houblon.

Envie de faire un peu de shopping? Le Moule à Sucre offre une expérience de magasinage hors du commun en abritant une foule de produits du terroir et de créations locales.

Finalement, que ce soit pour sa pièce de théâtre estivale, sa cuisine traditionnelle ou ses fameuses galettes blanches, La Roche à Veillon s’avère une destination prisée par plusieurs vacanciers.

6. Victoriaville

1h20 de Québec

Que ce soit pour son pittoresque centre-ville ou ses nombreuses activités en plein air, la municipalité de Victoriaville mérite que l’on s’y attarde.

Si l’envie de vous dégourdir les jambes vous prend après la route, le mont Arthabaska saura certainement vous combler. Randonnée pédestre, vélo de montagne, escalade, vélo-parc BMX, disc golf: tous y trouveront leur compte!

Amoureux de la faune, les oiseaux sont magnifiques au Réservoir Beaudet, un attrait incontournable de la région.

Les voyageurs qui sont plutôt guidés par leur appétit voudront essayer le Shad Café Bistro, la microbrasserie L’Hermite et, bien sûr, la toute première fromagerie Victoria, fondée en 1946!

7. Shawinigan

1h45 de Québec

Avec le Parc national de la Mauricie, Shawinigan s’avère une destination idéale pour les amateurs de plein air, tant les randonneurs, les cyclistes, les pêcheurs que les canotiers. Le parc compte de nombreux lacs, cascades et magnifiques points de vue qui vous aideront à décrocher du quotidien.

La Cité de l’énergie est un autre attrait touristique important à ne pas manquer en Mauricie. Avec son spectacle, ses expositions, et ses activités, ce parc thématique rend hommage au passé industriel de la région.

Avant de reprendre la route, faites un arrêt à la célèbre microbrasserie Le Trou du Diable pour goûter aux bières disponibles en fût.

8. Kamouraska

1h45 de Québec

Que ce soit pour son village pittoresque, son patrimoine architectural et historique ou son point de vue sublime sur le fleuve Saint-Laurent, la municipalité de Kamouraska attire son lot de voyageurs.

Après une petite balade dans le village, où se côtoient artisans et producteurs locaux, partez à la conquête du fleuve en vous offrant une excursion à bord d’un zodiac. Vous pourrez ainsi découvrir des paysages exceptionnels du fleuve et des îles de Kamouraska.

Ce ne sont pas les arrêts gourmands qui manquent dans la région. On y retrouve plusieurs restaurants et commerces, comme la chocolaterie artisanale La Fée Gourmande et la microbrasserie Tête d'allumette, située un peu plus loin à Saint-André-de-Kamouraska.

9. La Malbaie

1h45 de Québec

Située dans la région de Charlevoix, La Malbaie est considérée comme le berceau de la villégiature au Canada.

Commencez votre escapade par explorer le village de Pointe-au-Pic, où sont installés des artisans et des restaurants qui sauront vous charmer, puis rendez-vous jusqu’au bout du quai pour découvrir le magnifique paysage maritime.

Si vous sentez que la chance est de votre côté, défiez les probabilités en visitant le superbe Casino de Charlevoix.

Finalement, en soirée, profitez de la quiétude de la région pour découvrir le ciel étoilé à l’Observatoire astronomique de Charlevoix.

10. L’Isle-aux-Coudres

2h de Québec

Secret bien gardé de Charlevoix, L’Isle-aux-Coudres est une destination paisible et magnifique. Tout au long de votre exploration de l’île, vous pourrez admirer des paysages plus sublimes les uns que les autres.

Une manière originale d’explorer l’île est de louer un vélo hybride ou en tandem auprès de Vélo-Coudres. Fous rires garantis!

Durant votre découverte des lieux, prévoyez un arrêt à la Cidrerie Pedneault pour goûter leurs délicieuses déclinaisons de cidres, cidres de glace et moult de pommes.

Si la beauté du fleuve vous interpelle, pourquoi ne pas l’admirer de plus près en essayant le kitesurf? Si l’idée vous semble trop intense, optez plutôt pour une excursion en planche à pagaie.

Oh, et si vous croisez une maison croche sur votre route, rassurez-vous, vous n’êtes pas fou!

