Au pied du podium

Max Verstappen a remporté dimanche un Grand Prix d’Allemagne absolument fou, à l’issue duquel Lance Stroll a obtenu son meilleur résultat en plus de deux ans en ralliant l’arrivée au quatrième rang.

Des ténors poussés à la faute, et non les moindres, Lewis Hamilton, son coéquipier Valtteri Bottas ainsi que Charles Leclerc, un podium plutôt inattendu complété par Sebastian Vettel, lequel était pourtant parti le dernier sur la grille de départ, et Daniil Kvyat. Cette