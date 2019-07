Basketball: les Canadiennes sixièmes au monde

Dimanche, l’équipe canadienne féminine s’est inclinée contre les Chinoises pour conclure la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans avec une sixième place au classement général. Même si le goût de la défaite est amer, les Québécoises Roxane Makolo et Sarah Te-Biasu étaient somme toute positives à propos de ce tournoi qui se tenait à Bangkok, en Thaïlande.

Les représentantes de la Chine ont bien amorcé ce duel où le cinquième rang était à l’enjeu. Elles ont marqué 35 points dans les 20 premières minutes de jeu pour se donner une priorité de onze à la demie.

Les Canadiennes ont ensuite tenté d’effectuer un retour dans le match en réduisant l’écart à seulement six points avant le quatrième quart, mais elles ont finalement dû s’avouer vaincues au compte de 72 à 64.

Au terme de cette rencontre, Roxane Makolo est revenue sur la façon dont elle et ses coéquipières ont dû s’adapter après un début de compétition difficile.

«Le tournoi était vraiment génial, mais, malheureusement, il ne s’est pas déroulé comme nous le voulions. Perdre notre premier match contre la Lettonie nous a fait très mal parce que nous n’avons pas pu terminer premières de notre groupe», a-t-elle admis.

«Par contre, nous avons évolué de match en match en tant qu’équipe et ça nous a permis de finir sixièmes. La Coupe du monde est une expérience inoubliable pour chacune de nous. Nous nous sommes améliorées tant au niveau individuel que collectif», a ajouté Makolo qui a complété le dernier match avec neuf points et six rebonds.

De son côté, Te-Biasu a récolté sept points, deux rebonds et deux passes décisives pour conclure ce tournoi qui, selon elle, sera bénéfique à long terme pour elle et ses comparses.

«C’était une très belle expérience! Nous avons beaucoup appris et, peu importe le résultat, nous sommes prêtes à avancer de l’avant.»

Lors du match ultime, les Américaines, tombeuses du Canada en quarts de finale, ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout des Australiennes par la marque de 74 à 70. Dans le match de bronze, l’Espagne l’a emporté 58 à 52 contre la Belgique pour compléter le podium.