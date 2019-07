France : trois morts dans une fusillade dans le sud

Trois personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche soir à Ollioules, dans le Var (sud-est), au cours d’une fusillade dont l’origine était inexpliquée dans l’immédiat, a-t-on appris auprès d’une source proche du dossier.

L’une des personnes ayant perdu la vie est une femme sur un scooter, qui aurait été une victime collatérale, a-t-on précisé de même source, confirmant l’information initiale donnée par le quotidien régional Var Matin.

On ignorait pour le moment le nombre des tireurs et quelles armes précisément avaient été utilisées.

L’enquête sur cette fusillade, qui a eu lieu vers 20H30 (18H30 GMT), a été confiée à la police judiciaire.

«Ces jeunes qui sont tombés sous les balles sont connus très défavorablement des services de la police municipale», a assuré dimanche soir à Var-Matin le maire d’Ollioules, Robert Beneventi. Il s’agirait des deux premières victimes de la fusillade, dont ils auraient été la cible.

Dans un communiqué sur le site Facebook de cette commune située non loin de Toulon, M. Beneventi a par ailleurs adressé toute ses pensées «aux deux victimes innocentes (...) et à leurs familles». Selon Var Matin, ces deux victimes seraient la femme morte et le blessé, le conducteur du scooter, blessé dans les tirs.

Les faits se sont déroulés près d’une station essence et d’une station de lavage, dans un quartier qui n’est pas connu pour être particulièrement tendu.

Avant cette fusillade dimanche soir, le département du Var avait été marqué par deux règlements de comptes depuis le début de l’année 2019. Le 9 mars, c’est une figure connue du grand banditisme sur la Côte d’Azur, Thierry Fornasari, 44 ans, en fuite depuis 2017, qui avait été retrouvé tué par balle à Tanneron. Cinq jours plus tard, le 14, c’est un homme de 20 ans qui était tué par balle dans une cité sensible de Hyères.

Une autre affaire avait secoué le département en septembre 2018 avec la mort par balle d’un adolescent de 19 ans, un ancien joueur de football, et d’un autre jeune de 14 ans, dans une cité sensible de La Seyne-sur-Mer.