«Girls Rock» de Sophie Rosemont: l’âme féminine du rock’n’roll

Passionnée par l’importance et l’influence majeure des femmes dans l’histoire de la musique rock, la journaliste française Sophie Rosemont raconte le parcours passionnant de chanteuses et de musiciennes devenues des icônes de la musique populaire dans Girls Rock. Ce livre bien documenté et très intéressant se lit comme un roman : les confidences de Feist, St. Vincent et Courtney Barnett côtoient les bios de Tina Turner, Patti Smith et Suzanne Vega.

À travers différentes thématiques, Sophie Rosemont raconte les destins croisés et l’histoire mouvementée de plus de 140 chanteuses et musiciennes de rock qui sont passées à l’histoire.

Avec passion, elle raconte les succès, mais aussi les combats des unes et des autres, la difficulté à faire leur place dans un univers macho, à se faire reconnaître comme artiste, à lutter contre les clichés.

Elle parle du militantisme de Joan Baez, de la lutte contre le racisme menée par la chanteuse de blues Ma Rainey, de la vision de Kim Gordon, autant que des excès de Nina Hagen ou du style indémodable de Joan Jett.

Elle a consacré beaucoup de temps à la recherche et à la documentation, se basant en partie sur ses propres notes et ses propres entrevues. «Ça fait plus d’une décennie que je rencontre des artistes, comme PJ Harvey, Marianne Faithfull, Patti Smith. Mais pour les femmes dont je connaissais un peu moins la vie personnelle, ç’a été pas mal de recherche. Il est vrai qu’il y a pas mal d’artistes dont je connaissais bien la vie et ç’a été difficile pour moi de me résigner à ne faire que trois pages sur Joni Mitchell ou quatre pages sur Patti Smith», explique-t-elle, en entrevue.

Des battantes

Sophie Rosemont a remarqué que toutes les artistes dont elle parle dans Girls Rock, sans exception, ont été confrontées à des obstacles. «Leur carrière n’a pas été un long chemin tranquille. Je ne dis pas que pour les hommes, c’est toujours facile, mais pour toutes ces femmes, ç’a été compliqué. Même si elles ont commencé tôt, il y a eu des traversées du désert, ou elles ont mis beaucoup d’années à percer, ou alors elles ont dû renoncer à leur carrière à un moment donné.

«Elles ont toujours dû se battre contre les normes de la société, contre les clichés de la société qui ont fait que pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas faire de rock’n’roll. Bessie Smith s’est battue contre les lois ségrégationnistes des Américains. Toutes se sont battues – ou se battent encore d’ailleurs – contre le machisme.»

Solidaires

La journaliste a aussi remarqué qu’elles avaient des liens très forts entre elles. «Même celles qui n’ont pas vécu à la même époque, ou dans le même pays, se citent, s’admirent. Janis Joplin a payé une partie de la tombe de Bessie Smith. K.D. Lang adorait Loretta Lynn et toutes les femmes de la country.

Il sort de là un vrai sentiment de solidarité entre ces femmes, même si elles ne se sont pas connues. Il y a du respect, de l’admiration et parfois aussi une très profonde affection, entre elles. Marianne Faithfull m’a dit des choses très belles sur Yoko Ono.»

Ces femmes fortes du rock’n’roll, comme Tina Turner, Aretha Franklin et Courtney Love, ont à son avis une grande influence sur les musiciennes de la nouvelle génération. «C’est pour ça que j’ai fait intervenir des jeunes chanteuses françaises pour qu’elles me parlent de leurs icônes. Au-delà de la musique, c’est l’attitude qui inspire, encore aujourd’hui.»

► Sophie Rosemont est journaliste spécialisée en culture et en style.

► Elle collabore aux magazines Rolling Stone, Glamour et Paris Match, entre autres.

► Elle a aussi publié Le Nouveau Dictionnaire du Rock, en 2014.