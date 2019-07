Le jour de la marmotte pour les Capitales

Dans un match où le partant Arik Sikula n’a pratiquement rien concédé – à l’exception d’un circuit – aux frappeurs des Boulders, la relève des Capitales de Québec a flanché en neuvième manche pour une deuxième fois en autant de jours face à Rockland. Les Caps se sont donc avoués vaincus en 10e manche, dimanche, au Palisades Credit Union Park, cette fois, par la marque de 6 à 5.

En avance 4 à 3 après huit manches, les Capitales (25-38) avaient pris toutes les précautions nécessaires afin d’éviter de revivre le scénario de la veille. Les Caps avaient même ajouté un cinquième point avant de confier la balle au releveur Reilly Hovis. Après avoir obtenu deux retraits sur des prises, Hovis a finalement flanché en accordant deux points à l’adversaire, ramenant tout le monde à la case départ. Les Caps ont finalement accordé le point fatal en fin de 10e manche.

«C’est décevant, mais surtout frustrant de perdre contre cette équipe-là, qui est au quatrième rang du classement. On croyait en avoir fait assez, on s’est battu tout le match et on était à seulement un retrait de la victoire. On a essayé Hovis comme closer puisque c’est lui qui avait le plus d’expérience, mais ça n’a pas fonctionné», a déclaré Scalabrini après la défaite.

Jamais deux sans trois

On dit souvent que le troisième retrait est le plus difficile à aller chercher, et la partie de dimanche en a encore été la preuve pour les deux équipes.

Malgré deux retraits au tableau, les Capitales n’ont pas baissé les bras lors de la troisième manche, avec un pointage toujours intact de 0 à 0. Alors que David Salgueiro venait d’effectuer un judicieux vol de but, T.J White y est allé d’un coup sûr au champ gauche, propulsant du même coup le rapide voltigeur à la plaque. L’équipe de Scalabrini a profité de cette poussée pour ajouter deux autres points au tableau indicateur, avant que les Boulders (32-32) réussissent finalement à inscrire le troisième retrait.

À leur tour en défensive, les Caps ont goûté à leur propre médecine. Alors qu’il y avait deux retraits au tableau, Arik Sikula a concédé un circuit de trois points au frappeur des Boulders. Scalabrini a tout de même bien aimé la sortie du vétéran de 30 ans.

«Sikula nous a donné une réelle chance de remporter la partie. Malgré les douleurs qu’il ressent depuis ses derniers départs, il nous a offert toute une performance. Dommage que nous n’ayons pas pu lui donner la victoire.»

Inutile de souligner que les points accordés en fin de neuvième manche par les Capitales ont eux aussi été inscrits à la suite de deux retraits.