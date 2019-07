Maude-Aimée LeBlanc à un coup de la victoire

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a été dans la lutte jusqu’au bout, mais elle a finalement eu besoin d’un coup de trop pour remporter l’Omnium CDPHP du circuit Symetra, dimanche à Albany, aux États-Unis.

Amorçant la troisième et dernière journée d’activités à égalité en tête, LeBlanc (69) a finalement été devancée par l’Américaine Robynn Ree (67). La représentante de l’unifolié a montré un rendement de 201 (-12), tout comme la Sud-Coréenne Yujeong Son (67) et la Britannique Holly Clyburn (68).

Il s’agissait d’une première victoire pour Ree sur ce circuit de développement.

Les Canadiennes Samantha Richdale (73) et Hannah Hellyer (73) étaient également parvenues à éviter le couperet, samedi. Elles ont respectivement terminé 47e et 56e avec des dossiers de 211 (-2) et 213 (N).

Valérie Tanguay, Elizabeth Tong, Maddie Szeryk, Megan Osland, Caroline Ciot et Christina Foster, toutes des représentantes de l’unifolié, ont été retranchées après deux rondes.