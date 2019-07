Mode de stars: idoles des jeunes

C’est sous le thème #pasgame que c’est déroulée la quatrième édition de l’événement Juste pour ados dans le cadre du Festival Juste pour rire. Alors que les artistes invités, les chouchous des adolescents, devaient relever des défis sur la scène, seule Charlotte Legault a appliqué le thème de l’événement à sa tenue. « Je me suis inspirée du mot-clic de cette année pour mon look. Mon père, Richard Legault, a confectionné mes vêtements, l’équipe d’Ophélie Hats a conçu mon chapeau flamboyant et j’ai déniché mes mules chez Semy. C’est extravagant, coloré et jeune », a-t-elle partagé.

Photo TVA Publications, Patrick Seguin