Montréal : les biens d’un vieux couvent sont très prisés par les collectionneurs

Le Québec a beau se doter d’une loi sur la laïcité, les artéfacts religieux avaient la cote dimanche après-midi lors d’un encan organisé en marge du déménagement de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne dans l’arrondissement de Lachine à Montréal.

«On dirait qu’il y a un double langage au Québec. Lors de notre premier encan, on a même manqué de statues tellement tout le monde en voulait. On est peut-être plus religieux qu’on le pense», a affirmé sœur Céline Dupuis, qui a été présente tout au long de l’enchère.

Photo Agence QMI, Steven Madden

À 76 ans, elle est l’une des plus jeunes religieuses du mythique couvent de Lachine, qui sera légué à des organismes de bienfaisance dans deux ans. D’ici là, la congrégation liquide certains biens, car ils deviendront trop encombrants dans leur nouvel édifice, qui sera construit juste à côté leur actuel immeuble.

Une occasion en or

Il s’agissait dimanche du deuxième encan des Sœurs de Sainte-Anne. Deux ventes en ligne et une autre sur place ont aussi été organisées depuis ce printemps.

Photo Agence QMI, Steven Madden

Les petits Jésus en cire, les sculptures de la Vierge Marie et de Saint-Joseph en plâtre ou encore un confessionnal en bois sont parmi les objets qui ont trouvé preneur.

Photo Agence QMI, Steven Madden

Quant aux vieux meubles, ils se sont généralement envolés pour des prix allant de 300 à 500 $.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«Pour les amateurs d’antiquité, c’est une occasion rare, car les sœurs ont très bien entretenu leurs objets», a expliqué Éric Bordeleau, le propriétaire de la Maison des encans de Montréal, où se déroulait l’événement.

Un prix surprenant pour une nappe

Au grand étonnement de l’encanteur, ce n’est pas une vieille bibliothèque ou une commode en bois qui ont été achetées au montant le plus élevé, mais bien une nappe. La pièce de dentelle, tissée par les religieuses elles-mêmes, est repartie de l’encan pour 2000 $.

Photo Agence QMI, Steven Madden

«On croyait que ça allait être acheté pour 200 ou 300 $. Il y a toujours des surprises comme ça. Ce sont deux personnes qui étaient prêtes à tout pour mettre la main dessus. À un moment donné, ce n’est plus rationnel», a expliqué Éric Bordeleau.

Évidemment, un encan n’a rien à voir avec la charité chrétienne, mais toute cette guerre des prix n’a pas rendu mal à l’aise les religieuses présentes puisque l’argent amassé servira à une bonne cause.

Photo Agence QMI, Steven Madden

«Ça ne servira pas à nos besoins du quotidien. On garde ça pour un plus grand projet à venir, peut-être une nouvelle chapelle dans notre nouveau bâtiment, mais nous ne sommes pas encore certaines», a précisé sœur Céline Dupuis.

Une autre vente devrait avoir lieu à la fin août ou en septembre prochain à la Maison des encans de Montréal sur le Plateau-Mont-Royal.