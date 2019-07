Sur la route avec une centenaire

GRANBY | Un homme des Cantons-de-l’Est possède peut-être l’une des plus vieux véhicules encore en circulation au Québec alors qu’il roule avec un modèle datant de 1914.

« Je sors mon High-Wheeler quatre à cinq fois par été pour me promener et je dois reconnaître qu’elle attire les regards », indique avec un large sourire Hans Meier, rencontré lors du 38e Granby international qui se terminait dimanche.