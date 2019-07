Traque au Manitoba: un milieu difficile, mais plein de ressources pour les fugitifs

La région de Gillam, au nord du Manitoba, où sont recherchés les deux jeunes hommes suspectés de trois meurtres en Colombie-Britannique, peut paraître inhospitalière, mais elle est aussi pleine de ressources pour quelqu’un de bien préparé.

C’est-ce qu’estime le spécialiste en survie André-François Bourbeau, professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Les forêts boréales du nord, «ce sont des endroits qui présentent beaucoup de difficultés, mais aussi certaines ressources», a-t-il soulevé en entrevue à LCN.

On y trouve de nombreux marécages qui regorgent de moustiques, de mouches noires et de frappes-à-bords, qui harcèlent ceux qui s’y trouvent.

«C’est du tout ou rien dans ces régions-là, souligne M. Bourbeau. Si on tombe dans une région de moustiques, c’est épouvantable, mais il peut aussi ne pas y en avoir. [S’il y en a], c’est à rendre fou.»

Selon lui, normalement, la présence des insectes piqueurs commence à s’estomper à cette période de l’année.

Il y a aussi le risque de croiser le chemin d’animaux sauvages, comme des grizzlys. Mais bien souvent, ce sont eux qui ont peur des humains, a-t-il soulevé.

«Je ne pense pas que c’est aussi périlleux qu’on veut l’entendre», croit l’expert en survie

Motivés à survivre

Malgré ces difficultés, il est possible d’y survivre un certain temps, et ça pourrait même être facile. À cette période-ci de l’année, on y trouve de petits fruits et du gibier.

Dans des environnements hostiles, c’est surtout dans la tête que tout se joue, constate M. Bourbeau.

«On l’a vu dans des histoires de prisonniers de guerre qui s’évadent. Ils sont extrêmement motivés à survivre. Ils vont se cacher quelque part, et ils vont réussir.»

Certains médias rapportent qu’au moins un des deux jeunes serait un survivaliste, des gens qui se préparent à survivre à toute éventualité en amassant des connaissances et en préparant du matériel.

Si c’est bien le cas, M. Bourbeau croit qu’il est possible que le jeune homme soit en possession de son «ditch bag», contenant ce qu’il lui faut pour survivre dans un tel environnement (pièges à gibier, répulsif à insectes, etc.).

Les quatre clés de la survie