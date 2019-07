Trois ans de prison pour un vol de pépine

Un voleur de rétrocaveuse qui a semé l’émoi dans les rues de Sainte-Thérèse au début du mois en blessant deux policiers et en causant beaucoup de dommages a écopé de trois ans de prison.

« Je m’excuse envers les victimes et particulièrement envers les policiers. Moi, je ne me suis pas encore pardonné et je regrette beaucoup », a témoigné Stéphane Kemp au palais de justice de Saint-Jérôme, vendredi.