Un défilé militaire attirait 100 000 spectateurs en 1984

Il y a 35 ans, le 29 juillet 1984, la ville de Québec tenait son plus grand défilé militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, devant plus de 100 000 personnes.

En ce dimanche d’été, ce sont plus de 6000 soldats et cadets qui dévalent la Grande Allée et les plaines d’Abraham, accompagnés de nombreux chars militaires.