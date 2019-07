Un mort et 11 blessés dans une fusillade de masse à New York

NEW YORK | Une fête de quartier s'est terminée dans le sang du côté de Brooklyn, à New York, lorsque deux tireurs ont ouvert le feu dans une foule, faisant un mort et 11 blessés samedi soir.

La fusillade s'est produite vers 23 h, tandis que des milliers de personnes célébraient dans un parc à l'occasion du «Old Timers Day», une fête de quartier annuelle soulignée depuis plus d'un demi-siècle dans le quartier Brownsville.

Selon le New York Post, un homme de 38 ans a été atteint fatalement. La police croit qu'il y aurait deux tireurs, selon le quotidien.

La police cherchait toujours, dimanche, à établir les motifs derrière cette fusillade et à retrouver les tireurs, qui n'ont pas été identifiés.

Un témoin de la scène estime toutefois qu'un tireur prenait délibérément pour cible la victime. «Il attendait à l'extérieur de l'événement, pour voir quand il pourrait prendre pour cible [la victime]. Il devait avoir une vendetta contre lui, parce que c'était prémédité», a affirmé un citoyen de 61 ans, Burchell Marcus, en entrevue avec le Post.

«De faire quelque chose comme ça, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de façon de décrire quelqu'un qui fait ça», a-t-il ajouté.

Cette fusillade s'est produite malgré la présence d'une centaine de policiers dans le quartier, présents pour assurer la sécurité de l'événement.