Un troupeau d’alpagas en captivité décimé par deux pitbulls

Un quartier de la ville de Soquel, dans l’État de Californie, est sur les nerfs après le massacre perpétré par deux pitbulls au sein d’un troupeau d’alpagas en captivité.

Nancy Cohen et son mari, propriétaires des animaux laineux, étaient en vacances lorsque l’attaque est survenue. C’est la personne censée nourrir les alpagas en leur absence qui a fait la macabre découverte. Les pitbulls se trouvaient toujours sur le site à ce moment.

«Elle m’a dit que ça ressemblait à une zone de guerre», affirme Nancy Cohen, précisant qu’elle ne sait pas comment les deux chiens ont pu pénétrer dans l’enclos des herbivores.

Ses animaux n’avaient jamais été attaqués par un prédateur auparavant.

Nancy Cohen opère le Rocking Horse Ranch Daycare depuis 32 ans : son établissement servant de garderie éducative pour les enfants. Elle et son mari ont perdu cinq bêtes dans l’attaque, dont deux jeunes alpagas. Deux autres sont dans un état critique : Blanche Neige et son bébé Rosie. L’un des deux a vu les chiens lui arracher de gros morceaux de chair à la joue.

Seuls trois alpagas mâles s’en sont sortis indemnes. «Toutes leurs mères ont été tuées [...] On ne sait pas si ces mamans se sont sacrifiées pour permettre à leurs garçons de s’enfuir», raconte Nancy Cohen.

La propriétaire du ranch affirme de plus que cette perte affecte non seulement elle et son mari, mais aussi les enfants de la garderie et le voisinage, qui avaient appris à connaître les animaux. Certains d’entre eux ont d’ailleurs érigé un petit mémorial en l’honneur des alpagas décédés.

Selon Cohen, les deux chiens ont été retournés à leur propriétaire, créant de l’inquiétude dans le secteur. Selon un média local, les services animaliers du comté ont un pouvoir limité en matière d’attaques d’animaux sur d’autres animaux.

Nancy Cohen chiffre à quelques dizaines de milliers de dollars les dommages financiers associés à ce massacre : elle doit payer les frais de vétérinaires des bêtes toujours en vie mais doit aussi renoncer aux fonds amassés avec la vente de la laine des animaux.

Les alpagas restants sont maintenant gardés en captivité dans un enclos barré.

«Ils font partie de notre famille [...] Ce fut vraiment difficile», conclut la propriétaire.