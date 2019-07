Une panne nationale cause de longues files d’attente à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau

D’importants ralentissements étaient à prévoir dimanche en début de soirée pour les voyageurs arrivant à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau en raison d’une panne nationale du système informatique des bornes d’inspection primaire au contrôle frontalier.

En plus des bornes primaires, le service de libre-service NEXUS était également non opérationnel. Le traitement des passagers par l'Agence des services frontaliers du Canada devait être réalisé manuellement, ce qui a occasionné un temps d’attente beaucoup plus long qu’à l’habitude. Vers 18 h, les passagers devaient attendre au moins une heure et demie après l’atterrissage de leur vol avant de voir un agent des services frontaliers.

L'Aéroport international de Montréal a indiqué vers 18 h 20 sur Twitter que le service des bornes primaires reprenait graduellement son cours, mais que des délais étaient toujours à prévoir.

La panne a débuté en début de journée, mais le ralentissement s’est particulièrement fait sentir en milieu d’après-midi avec l’arrivée de nombreux vols en provenance d’Europe, a confirmé Anne-Sophie Hamel, une porte-parole d’Aéroports de Montréal.

Les voyageurs doivent également patienter sur le tarmac puisque les avions sont vidés par séquence d’arrivée. Mme Hamel note que les avions demeurent climatisés et qu’une distribution de bouteilles d’eau se fait à l’intérieur des appareils.

Tous les aéroports internationaux du pays sont touchés par la panne. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux afin d'aviser les voyageurs des délais de traitement à prévoir.