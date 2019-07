[VIDÉO] La rue de la Savane, là où tout a commencé pour Alex Harvey

Pour trouver la rue préférée du fondeur Alex Harvey dans la grande région de Québec, il faut rouler jusqu’à Saint-Ferréol-les-Neiges et aboutir dans un secteur en bordure du Mont-Sainte-Anne, qui a façonné sa grande carrière sportive.

Stationné en face de la maison de sa mère, où il a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence, l’athlète est sans équivoque: à ses yeux, c’est la rue de la Savane, à Saint-Ferréol-les-Neiges, qui est la plus marquante pour lui dans la région de la Capitale-Nationale.

«C’est ici que j’ai fait mes premiers pas en ski de fond. L’été, on faisait du vélo de montagne, on allait courir dans les pistes, dans le bois», relate le jeune «retraité» qui s’est confié dans le cadre de notre série de vidéos La rue préférée de...

Juste de l’autre côté de la rue, à quelques mètres de la demeure qui l’a vu grandir, se trouve également un autre lieu fort marquant pour l’ancien champion: le parc des Moustiques.

«C’est là qu’on se rejoignait avec tous mes amis. On pouvait jouer au soccer. [...] C’était le point de rencontre pour tout le monde», se souvient-il.

Cela dit, il s’agissait à l’époque de bien plus que d’un simple terrain de jeu pour Alex Harvey.

Ainsi, alors que le fondeur apprenait les rudiments du sport avec son club du Mont-Sainte-Anne, le parc des Moustiques se transformait en réel centre d’entraînement en plein air pour lui et ses coéquipiers.

«Quand on était jeunes, on n’allait pas au gym faire de la musculation. L’entraînement, il y avait une portion en course à pied et on arrivait ici, au parc, et c’est là qu’on faisait nos exercices de musculation», explique-t-il en désignant un module de jeu qui servait à effectuer des «tractions à la barre».

Havre de paix pour le skieur, ce quartier de Saint-Ferréol-les-Neiges est d’ailleurs encore un endroit précieux pour lui, puisqu’il y possède aujourd’hui sa propre maison.

Un «paradis» où il espère pouvoir fonder une famille à son tour.