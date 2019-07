Avertissement de chaleur sur le sud du Québec

MONTRÉAL – La masse d'air chaud et humide qui recouvre le sud du Québec depuis quelques jours persistera jusqu'à mardi soir. Des avertissements de chaleur ont été émis par Environnement Canada pour plusieurs secteurs du sud de la province.

Les régions de Montréal, Gatineau, Lanaudière, Lachute, Saint-Jérôme, la Vallée-du-Richelieu ou encore Vaudreuil sont notamment concernées par l’avertissement.

Selon Environnement Canada, le facteur humidex sera de près de 40.

«Buvez beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais. Vérifiez l'état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins. Assurez-vous qu'ils sont au frais et boivent de l'eau», a indiqué l’organisme fédéral.

Un bulletin météorologique spécial a également été émis pour les régions de Québec, l’Estrie, les Laurentides, la Mauricie, la Beauce, Drummondville, Haute-Gatineau et Pontiac où l’indice humidex se situera entre 35 et 38.

La journée de lundi sera généralement ensoleillée pour tout le monde. À Montréal comme à Québec, le soleil sera de la partie et il fera respectivement 31 °C avec un humidex de 40 et 30 °C avec un humidex de 36.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue à Montréal pour la journée de mardi, avec 60 % de probabilité d’averses. Côté température, il fera un maximum de 30 °C. À Québec, la journée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses et il fera maximum 27 °C en après-midi.

La pluie devrait continuer de tomber jusqu’à mercredi soir, à Montréal comme à Québec, tandis qu’on perdra quelques petits degrés.

Le soleil sera de retour dès jeudi matin. La journée sera ensoleillée à Montréal et à Québec où il fera 28 °C et 26 °C. La journée de vendredi ressemblera à la veille et le fin de semaine s’annonce également ensoleillée.