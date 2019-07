B.J. Cunningham reprend du service

MONTRÉAL | De retour sur leur terrain d’entraînement après une semaine de congé, les joueurs des Alouettes de Montréal ont eu le plaisir de retrouver le receveur de passes B.J. Cunningham, lundi.

L’athlète de 30 ans avait été contraint de rater la rencontre contre les Eskimos d’Edmonton, le 20 août dernier, en raison d’une blessure au genou.

«Il s’est entraîné aujourd’hui [lundi], et j’espère qu’il est correct, a indiqué l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones. Je ne sais pas s’il est à 100%, mais il se débrouillait très bien sur le terrain. Je pense qu’avec quelques autres entraînements, il sera prêt à jouer.»

De son côté, Cunningham se sent d’attaque et a bien l’intention de contribuer aux récents succès des siens plus tôt que tard.

«Je me sens vraiment bien, a dit celui qui porte les couleurs des Moineaux depuis 2015. Je suis prêt à revenir et à retrouver les gars sur le terrain.»

«Personne ne veut être sur les lignes de côté quand tout va bien, a-t-il ajouté en faisant référence aux trois gains consécutifs des siens. Je veux faire partie de ce que nous créons présentement.»

Tyler Johnstone blessé

Lundi, les Alouettes ont annoncé que le nom du joueur de ligne offensive Tyler Johnstone a été placé sur la liste des blessés pour une période de six matchs.

Celui qui joue au poste de bloqueur à droite souffre d’une blessure à un genou. Lors du premier entraînement de la semaine, il a été remplacé par Spencer Wilson.

La blessure de Johnstone est l’une des principales raisons de l’embauche du joueur de ligne offensive Landon Rice, samedi. Ce dernier avait joué quatre parties avec les «Als», la saison dernière.

«Landon est quelqu’un que nous aimions beaucoup l’an passé, a exprimé Jones. Il a été bon avec nous. Il est de retour et en forme. J’ai hâte de le voir en action.»

Cunningham et Rice pourraient donc voir de l’action alors que les Alouettes recevront le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi soir, au Stade Percival-Molson.