Des miraculés réclament davantage de clôtures

Questionné sur le sujet après l’accident subi par Mathilde Gauthier et son copain, le MTQ a précisé au Journal n’avoir aucun plan de prolongement des barrières à court terme.

À l’heure actuelle, 76 km de barrières ceinturent les quelque 170 km entre Stoneham et Chicoutimi sur la route 175, et 29,5 km bloquent l’accès aux cervidés sur la route 169, d’une longueur de 75 km en direction du Lac-Saint-Jean.

La dispersion des jeunes cervidés en vue de la prochaine mise bas et des travaux de bûchage dans le secteur de l’accident du couple est notamment citée en exemple. L’humain pourrait aussi avoir un rôle à jouer.

« Certaines barrières anti-cervidés ont des portes. Les gens qui circulent dans les sentiers en motoneige ou en VTT peuvent ouvrir ces portes pour circuler. Par contre, il est de leur responsabilité de les refermer, et certains ne le font pas », explique Émilie Lord.

Le MTQ a observé une légère baisse des collisions avec des cervidés sur la route 175 depuis 2010. Bon an, mal an, il subsiste malgré tout une vingtaine d’accidents matériels majeurs et quelques accidents avec blessés chaque année.