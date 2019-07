Meurtres en Colombie-Britannique: les recherches au Manitoba font chou blanc

YORK LANDING, Manitoba – Le blitz de recherche entamé dimanche soir par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du côté de York Landing, dans le nord du Manitoba, n'a finalement pas permis de trouver les deux fugitifs soupçonnés de trois meurtres commis dans le nord de la Colombie-Britannique.

Dimanche, la GRC avait annoncé un déploiement massif d'effectifs dans cette petite localité située à environ 150 km à vol d'oiseau de Gillam, où se concentraient les recherches pour retrouver Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans, depuis une semaine. La police avait expliqué cette initiative en évoquant une information reçue du public.

«À la suite de recherches exhaustives et minutieuses, la GRC n'a pas été en mesure de valider des informations concernant York Landing. Les ressources de la GRC vont demeurer dans les secteurs de York Landing et de Gillam», a expliqué la police fédérale sur son compte Twitter.

La police a déployé d'importants moyens pour retrouver les suspects, incluant des policiers et unités canines au sol, ainsi qu'un drone. Les Forces armées canadiennes ont aussi envoyé deux appareils en renfort.

Vigilance

La GRC a aussi demandé aux habitants de la région de demeurer vigilants et de continuer à rapporter tout fait inhabituel. La police avait indiqué, dimanche, avoir reçu plus de 200 indices en cinq jours concernant sa traque des suspects dans le nord dans le nord du Manitoba, et avait aussi déploré que des citoyens préfèrent envoyer des informations sur les réseaux sociaux, plutôt que directement aux enquêteurs.

McLoad et Schmegelsky font l'objet d'une chasse à l'homme depuis plus d'une semaine. Ils ont été formellement accusés du meurtre non prémédité de Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, retrouvé sans vie en bordure d'une route dans le nord de cette province du Pacifique.

Ils sont aussi considérés comme étant les principaux suspects des meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, tués le 15 juillet en Colombie-Britannique sur la route 97, près du Yukon.

La GRC croit que les deux jeunes en cavale se trouvent toujours dans la région de Gillam, un secteur inhospitalier du Manitoba où règnent les lacs, les marécages et les moustiques. La police n'exclut toutefois pas que les deux suspects puissent avoir fui la région, en profitant de l'aide, par inadvertance, d'un citoyen des environs.