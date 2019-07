Du baseball pour s’accomplir

Chaque lundi, une dizaine de jeunes qui ont des limitations physiques ou cognitives ont la chance de jouer au baseball dans une ligue adaptée.

« Ici, l’objectif, c’est juste d’avoir du fun. Ils sont sur le terrain juste pour ça. Ça relativise un peu le reste », remarque, fasciné, Vincent Lemieux.

L’entraîneur de baseball s’occupe de la ligue qui s’élance sur le terrain de baseball #1 de L’Ancienne-Lorette.

Pendant qu’il parle, Maria, 8 ans, arrive vêtue de son chandail jaune. Elle salue candidement l’entraîneur et court se joindre aux autres.

Avoir sa place

Comme chaque lundi, elle et une dizaine de jeunes convergent vers le terrain principal pour une séance atypique de 90 minutes. Une heure et demie au cours de laquelle ces enfants atteints de divers troubles neurologiques ou physiques peuvent faire partie d’une équipe.

Pour les quelque 13 jeunes inscrits au programme de baseball adapté, ce rendez-vous hebdomadaire est bien plus qu’une activité estivale. Leur lundi soir de balle est surtout un moyen de s’accomplir.

Pour Maria, aux prises avec des troubles de développement et du langage, cette heure et demie de baseball est son moment chéri de la semaine. Un moment qui l’a aidée à se remettre et à passer outre l’intimidation vécue à l’école.

« C’est sa façon de faire partie d’une équipe. Comme elle a beaucoup de problèmes avec sa motricité, ça lui permet de faire une activité sans compétition et sans écorcher son estime », estime Annie Bouchard, sa mère.

« Au début de l’année scolaire, il fallait absolument qu’elle aille sa casquette », relate-t-elle.

Le président de l’Association de baseball mineur de Val-Bélair/L’Ancienne-Lorette (VBAL), Carl Paquet, atteste de l’importance de l’uniforme.

« Le meilleur moment, c’est quand on leur remet leur uniforme au début. C’est la fierté de faire partie d’une équipe », s’enthousiasme-t-il.

Inclusif

À eux se joint chaque semaine une formation de la ligue VBAL. Une équipe différente comptant de 15 à 20 jeunes vient alors partager le terrain, question d’encadrer les jeunes du baseball de programme adapté. Qu’importe leur condition ou l’écart d’âge, le baseball les réunit l’instant d’une soirée au parc.

« La plupart des coachs lèvent la main et viennent me voir pour venir s’impliquer. Ils s’arrangent pour tous se libérer une soirée et venir nous donner un coup de main », se réjouit Vincent Lemieux, qui entraîne et chapeaute le programme.

« Pour nos équipes, en même temps, c’est une petite leçon. Ils se plaignent souvent qu’ils ont mal quelque part. C’est là qu’ils s’aperçoivent que c’est le fun de jouer au baseball même s’ils sont blessés », ajoute Carl Paquet.

Les 60 premières minutes sont consacrées à des activités diverses liées de près au baseball, en prenant soin de s’adapter aux limites de chacun. « Dans la dernière demi-heure, on mélange tout le monde et on fait un bon match », lance M. Paquet.

Une façon simple, familière et sans complexe d’intégrer les jeunes du programme adapté, comme Una, qui a 7 ans.

« Elle a de la difficulté à faire des sports en général, mais celui-là, elle adore ça. C’est sa sortie et il ne faut pas la manquer ! », assure son père Tommy Doyon.

Blue Jays

Le programme, qui en est à son quatrième été, est soutenu de façon importante par la fondation Jays Care, des Blue Jays de Toronto. Même si elle est située au-delà des limites du territoire québécois, la formation torontoise approvisionne le petit groupe en chandails, en balles et en équipements, en plus d’offrir des formations pour adapter le programme à ses jeunes joueurs.