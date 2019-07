Du tennis de haut niveau de retour à Québec

Après une absence de deux ans, le Challenge de tennis Bistro La Cohue revient en grande pompe pour sa cinquième édition. Champion en double du volet junior des Internationaux des États-Unis en 2016, le Bolivien Juan Carlos Manuel Aguilar sera l’une des têtes d’affiche de ce tournoi offrant 25 000 $ en bourses.

Photo courtoisie

Il y aura donc du tennis professionnel à Québec en 2019 en dépit de l’annulation de la Coupe Banque Nationale qui devait avoir lieu en septembre au PEPS de l’Université Laval.

Prévue du 8 au 17 août au club de tennis et squash Montcalm, la compétition prévoit cinq catégories en simple, double et double mixte, dont la classe AAA regroupant huit joueurs trimballant actuellement leur baluchon sur le circuit de l’ATP ou ayant jadis atteint le niveau professionnel. Au total, 250 joueurs sont attendus.

Vainqueur il y a trois ans, Aguilar fait partie de la courte liste de vedettes invitées au même titre notamment que Philip Bester, ancien membre de l’équipe canadienne en Coupe Davis ayant atteint le 225e échelon mondial, le jeune Taha Baadi, classé 33e au monde chez les juniors, et Nicaise Muamba, qui amorce sa carrière professionnelle.

Photo courtoisie

« J’avais arrêté l’organisation parce que j’ai eu deux enfants. C’est un événement qui prend beaucoup de temps et d’énergie [...] Or, il y a désormais 400 enfants dans nos camps d’été et les parents me demandent d’intégrer des compétitions dans les programmes. Ça m’a redonné le goût de le refaire », a expliqué au Journal le directeur du tournoi et professionnel du club Montcalm, Jean-Michel Guimond, qui a aussi entrepris des démarches pour attirer le Lavallois Alexis Galarneau, qui a récemment battu la 104e raquette mondiale au Challenger de Gatineau.

Le gagnant repartira avec un chèque de 5000 $. Les joueurs seront traités aux petits oignons en étant logés, nourris et transportés par l’organisation. Une foule d’activités en marge du programme tennistique seront également au menu.

Même format

Pour Guimond, il était important que l’événement conserve la même recette que dans ses éditions précédentes en accueillant des joueurs de tous les niveaux.

« On a un événement unique dans le but d’aider les jeunes. On veut que le tennis reste vivant à Québec. Plus on aura de joueurs de tennis, plus les gens voudront jouer et faire des compétitions. Le tennis canadien n’a jamais été aussi fort », a rappelé Guimond.

Avec la fin de l’aventure du tennis féminin professionnel dans la Vieille Capitale, le Challenge espère combler ce trou en accentuant sa croissance dans les prochaines années. La porte est d’ailleurs ouverte pour une collaboration avec Tennis Canada, qui a promis de réinvestir pour le développement dans la région.

« Si Tennis Canada a besoin de notre aide, on sera à l’écoute. Notre but premier et notre seul but est d’aider le tennis. On trouve ça triste que la Coupe Banque Nationale soit terminée. Refaire ce tournoi est une belle opportunité pour nous », a soutenu Guimond.

Croissance payante

L’émergence des Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Bianca Andreescu sur la scène mondiale a contribué à faire exploser le nombre de jeunes dans les camps d’été pilotés par le professionnel via son école JMG. « Définitivement. Tout le monde parle de tennis maintenant. Quand j’ai pris l’académie il y a sept ans, il y avait 24 jeunes dans les camps, on en a maintenant 400. Les jeunes démontrent une passion incroyable pour ce sport », a-t-il lancé.