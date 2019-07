Exaspérés par un chantier inachevé à Charlesbourg

Des citoyens de la rue du Prince-Albert, dans l’arrondissement Charlesbourg, dénoncent l’inaction de la Ville de Québec qui tarde à compléter un chantier inachevé, à l’abandon depuis presque trois semaines.

«Je comprends qu’il faut qu’ils fassent des travaux mais ce n’est pas normal que rien ne bouge en trois semaines. C’est ridicule. Je trouve que c’est vraiment de l’incompétence», martèle Charles Ouellet, affecté personnellement par les travaux autour d’une borne-fontaine à proximité de l’entrée de sa résidence.

«La moitié de la rue est barrée, c’est très dangereux parce que c’est dans un virage. L’entrée de ma voisine est à moitié bloquée à cause de ça et on ne peut pas se stationner devant ma maison ni en face. Ce n’est pas le seul endroit à Charlesbourg où il y a des réparations comme ça qui traînent depuis des semaines. C’est vraiment broche-à-foin. On n’a pas vraiment de services pour les taxes qu’on paie», a-t-il déploré en entrevue.

«On n’a eu aucun préavis. Ils sont venus le 10 juillet, ils ont réparé la borne et le lendemain, c’était terminé mais ils ont clôturé ça et ils sont partis», raconte le citoyen qui déplore aussi les communications difficiles avec la Ville de Québec, après avoir logé une plainte.

Photo Jean-François Desgagnés

Du «gros n'importe quoi»

«J’ai appelé une première fois et on m’a dit que le contremaître me rappellerait d’ici 48 heures. Ça n’a pas été le cas... J’ai rappelé et on m’a dit que c’est l’arrondissement de Sainte-Foy qui s’en occuperait. Le contremaître m’a finalement appelé pour me dire que ça serait probablement vendredi dernier. Ils ne sont pas venus. Lundi non plus. C’est du gros n’importe quoi».

Le déménagement de son ancienne voisine, il y a quelques semaines, a été un «calvaire» en raison de ce chantier, affirme M. Ouellet. Sa nouvelle voisine dit avoir hâte que la Ville procède au pavage du trou pour que les entraves soient enfin retirées. «On a emménagé dans ces conditions-là. Ce n’est pas super. On espère que ça va se régler bientôt», a commenté Carol-Ann Castonguay.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de Québec n'était pas en mesure de répondre aux questions du Journal, puisqu'elle effectuait toujours des vérifications à l'interne au sujet de ce cas précis. Précisons que les employés syndiqués de la Ville ne sont pas assujettis au calendrier des vacances de la construction, lesquelles sont en cours présentement, bien que plusieurs choisissent aussi cette période pour leurs vacances.