«Je suis 90 % sûr qu'on ne veut pas vivre une autre crise» – Grand chef Simon

Alors que les tensions sont toujours vives à Oka, le grand chef du conseil de bande de Kanesatake a publié une lettre ouverte à la population dans laquelle il assure qu’il ne s’agit pas d’une «crise d’Oka 2.0».

«Les Mohawks de Kanesatake n’ont aucunement l’intention de revivre une crise. Nous ne sommes pas pour la guerre», peut-on lire dans le message signé par le grand chef Serge Otsi Simon.

Il ajoute que «les événements de 1990 ont été particulièrement traumatisants et ont laissé de profondes blessures».

«Avec ma communauté et même à l'extérieur, à moins qu’il y ait des actes de violence envers mes membres, je ne vois pas une autre crise se produire. On en a subi une et je suis 90 % sûr qu'on ne veut pas en vivre une autre», a affirmé le chef en entrevue à TVA Nouvelles.

Le grand chef de Kanesatake et le maire d’Oka, Pascal Quevillon, sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois relativement à des terrains qu’un promoteur voudrait céder aux Mohawks, une décision que conteste la municipalité d’Oka, où l'on craint de se retrouver enclavé.

Le grand chef déplore des propos tenus par le maire d’Oka et souhaiterait qu’il fasse des excuses.

«Pour le moment, M. Quevillon refuse de dire qui a fait du tort à des membres de ma communauté et même la sienne. Il dit qu’il a exprimé la vérité, mais ce n’est pas ça qu’il a fait, il a fait du tort et il faut qu'il s'excuse», martèle le grand chef.

M. Simon explique qu’il a rédigé et publié cette lettre dans l’espoir de mettre l’emphase sur d’autres enjeux, mais aussi pour faire preuve de bonne foi.

«La main est toujours tendue, mais ça va être plus avec les autres membres de la MRC autour d'Oka», a-t-il expliqué.

Il affirme qu’il voudrait que la situation se règle pour le bien de leurs deux communautés. «Si M. Quevillon ne veut pas s'excuser, je ne peux rien faire de plus.»