La Caisse de dépôt accro au tabac

Contrairement à plusieurs fonds d'investissement à travers le monde, la Caisse de dépôt continue d'investir des centaines de millions dans l'industrie du tabac. Selon une compilation réalisée à partir de documents boursiers, les investissements de la Caisse dans ce secteur controversé dépassent aujourd’hui les 271 millions $.

Non seulement le bas de laine des Québécois détient-il un tel portefeuille, il a aussi continué d'augmenter sa participation au sein de l'industrie ces 18 derniers mois. Par exemple, la Caisse a acheté plus de deux millions d'actions du fabricant de cigarettes Eastern Tobacco, basé en Égypte.

Elle détient aussi d'importants blocs d'actions au sein des plus gros cigarettiers: British American Tobacco (106,3 M$), Philip Morris (93,2 M$) et Altria (45,8 M$).Investissements controversés

«Je ne comprends pas que la Caisse ait augmenté sa participation. La tendance naturelle dans le monde c’est de la baisser», explique le gestionnaire de portefeuille Fabien Major. Il cite en exemple l’énorme caisse de retraite des employés de la Californie, CalPERS, qui s’est complètement désinvestie du secteur du tabac.

Selon M. Major, la Caisse pourrait profiter de la popularité croissante du tabac dans certains pays émergents comme l’Indonésie, considéré comme le «Disneyland» des cigarettiers. Là-bas, 20 % des adolescents entre 13 et 15 ans fument.

La Caisse détient d’ailleurs plus de 15 millions $ dans le fabricant de cigarettes indonésien Gudang Garam. «L’argent, ça parle! Dans ce cas-là, c’est l’argent des citoyens. Il me semble que la Caisse aurait dû se garder une petite gêne», souligne M. Major.

«Ces investissements permettent aux cigarettiers d’avoir plus de munitions financières, d’innover et de contester nos lois, s’insurge Flory Doucas, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. La Caisse de dépôt se doit d’être plus solidaire dans la lutte contre le tabagisme.»Explications

L’institution dirigée par Michael Sabia justifie ses investissements controversés en indiquant qu’ils sont achetés par des gestionnaires externes ou qu’ils font partie d’indices qu’elle achète. «Ce n’est pas un secteur dans lequel la Caisse souhaite investir», se défend le porte-parole Maxime Chagnon.

La Caisse étudie néanmoins la possibilité de se désinvestir complètement de l’industrie du tabac. «Nous examinons cette question plutôt complexe», plaide-t-il, notamment en raison de «l’importance de ce secteur sur les marchés financiers et les conséquences pour nos déposants».

LES INVESTISSEMENTS DE LA CAISSE