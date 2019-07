L'ambassade canadienne à Cuba relance certains services

L’ambassade canadienne à La Havane recommencera dès jeudi à offrir certains services aux citoyens cubains, annulés dans la foulée des réductions de personnel ordonnées après que des diplomates eurent souffert d’étranges maux.

Ainsi, les citoyens cubains pourront, de nouveau, se rendre à l’ambassade canadienne pour obtenir des services de collecte d’empreintes digitales et de prise de photo, ainsi que des services en lien avec les visas et passeport.

«Ces services faciliteront les départs de Cubains vers le Canada et rendront le processus plus rapide et facile, et moins coûteux pour les demandeurs», a expliqué Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

L’ambassade canadienne à La Havane abrite une équipe extrêmement réduite depuis janvier dernier, après deux diminutions successives de personnel.

Depuis 2017, 14 employés de l’ambassade et membres de leurs familles ont été affectés par d’étranges symptômes, rappelant ceux d’une commotion cérébrale, incluant des problèmes d’audition, des vertiges, des troubles du sommeil et des pertes de mémoire. La cause de ces maux demeure mystérieuse à ce jour.

Cinq diplomates et leurs familles ont d’ailleurs entamé, l’hiver dernier, une poursuite de 28 millions $ contre Ottawa dans ce dossier.

Des employés de l’ambassade américaine à La Havane ont aussi ressenti ces symptômes.