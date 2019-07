L’Art au vignoble

Pour une 6e année, le vignoble Le Nordet, à Pintendre sur la Rive-Sud de Québec, présentera, du 2 au 4 août, son rendez-vous mariant art et vin avec la présence de 5 artistes : 2 photographes (Pierre Labossière et Denis Mayrand) et 3 artistes-peintres (Marianne Kugler, Edwin Bourget et Philippe Capéraà) qui souhaitent partager leur amour des grands espaces dans un contexte champêtre. L’exposition (entrée gratuite) se déroulera dans le Pavillon de réception du vignoble et dans ses jardins où vous pourrez aussi déguster des vins produits sur place. Le Nordet est situé au 991, Chemin-des-Îles à Pintendre (sortie 321 de l’autoroute Jean-Lesage est). Pour un avant-goût, visitez le : www.lartauvignoblelenordet.com

Une première réussie

Photo courtoisie

Bravo à Julianne Poirier, de Val-Bélair, qui a remporté le titre de Champion, catégorie Junior/Amateur Classique 1.00 mètre, lors du concours équestre du Wesley Clover Park à Ottawa, la fin de semaine des 19-20 et 21 juillet derniers. Julianne et son cheval Beleza (photo) de la Ferme des Coteaux de Saint-Joachim, a devancé une quarantaine de participants au classement général. Elle en était à une première participation à cette rencontre interprovinciale.

Un premier en carrière

Photo courtoisie

Réjean Lessard a réalisé, le 4 juillet dernier, son premier trou d’un coup en carrière. L’exploit est survenu au club de golf Stoneham, au trou numéro 16, du parcours Est. Réjean a savamment utilisé son fer 9, sur une distance de 125 verges, pour loger sa balle directement dans la coupe sous les yeux de Benoit Fradet et Pierre Gagnon. Je lui en souhaite de nombreux autres.

Presque complet

Photo courtoisie

La 24e Journée de la sérénité, au profit de la Villa Ignatia, qui prendra un tout nouveau virage cette année avec son tournoi de golf et son souper spectacle le 12 août au club Royal Québec de Bosichatel, affiche presque complet à quelques semaines de l’événement. La participation du chanteur Éric Lapointe et de ses invités, la chanteuse Pascale Picard, l’humoriste Sylvain Larocque et l’ex-footballeur Étienne Boulay, auteur du livre Le parcours d’un battant, y est certainement pour beaucoup. Sur la photo, les 3 acteurs principaux de la Journée. De gauche à droite : François Audet, président des Résidences du Groupe Patrimoine et président d’honneur de la Journée ; le Dr Ildebert Huard, de la Villa Ignatia, et André Pelchat, président du Groupe Immostar et président du comité organisateur de la Journée.

Un 1er gin lévisien

Photo courtoisie

La Distillerie des Appalaches a lancé récemment Le Kepler, son gin fruité. Fait de produit de la région, Le Kepler a en plus remporté une médaille d’Or au Gin Master de Londres le printemps dernier. Choisi parmi plus de 300 gins, le jury a présenté le Kepler comme une réussite avec un bon goût de pain chaud. Offert à la distillerie, au 1570, des Riveurs dans le parc industriel de Lauzon, Le Kepler sera sur les tablettes de la SAQ à la mi-août. Sur la photo : les copropriétaires Patrick Morin, distillateur (à gauche), et Dave Ricard, directeur général de la Distillerie des Appalaches, entourent Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoît Langlais (photo), comédien québécois, 36 ans... Jean-François Breau, chanteur québécois, 41 ans... Fernando Alonso, ex-pilote espagnol de Formule Un, 38 ans... Luc Dionne, réalisateur et scénariste québécois, 59 ans.... Jean Rochon, médecin et ex-homme politique québécois, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 juillet 2018. Vibeke Skofterud (photo), 38 ans, fondeuse norvégienne, championne aux Jeux olympiques d’hiver (relais 4x5 km) de 2010... 2016. Lucille Dumont, 97 ans, chanteuse québécoise surnommée la Grande Dame de la chanson... 2016. Danny Nykoluk, 82 ans, ex-vedette locale des Argonauts de Toronto (LCF)... 2015. Buddy Emmons, 78 ans, musicien américain... 1993. Guy Dufresne, 78 ans, auteur de feuilletons pour la télévision.