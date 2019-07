Le festival Mémoire et racines fête cette année son 25e anniversaire. L’histoire d’un rêve un peu fou qui a su grandir, croître et durer. Et engendrer bien des amitiés...

Été 1995, des copains de l’Outaouais m’invitent à me joindre à eux, un job estival à Saint-Thomas de Joliette. Une ferme de tabac. À l’époque où l’on cultivait encore le tabac dans ce coin-là. Des moments mémorables dans le vieux shack de la ferme Moyaert.

Pour faire passer la démesure de la jeune adultie, nous avons abusé un peu des Cafouillage, du bar le B.E. ou encore des soirées embrumées par la cigarette à l’Artishow. Tous des endroits populaires à Joliette.

Déjà amateur de musique trad, nous avons été servis dans le berceau de la musique traditionnelle au Québec, Lanaudière. Quel plaisir de voir la Vesse du loup au B.E. Des soirées que l’on n’oublie pas.

Voilà comment j’ai connu le festival Mémoire et Racines (FMR). L’été de 1995. Il y avait un groupe de musique trad de notre coin de pays dans la programmation, Arc en Son. On décide d’y aller faire un tour. Au Parc Bosco à Saint-Charles-Borromée.

Un petit coin de paradis

Quelques mots sur ce lieu d’abord. Tout juste à côté de Joliette, ce parc est particulier. Il est bordé par la rivière l’Assomption d’un côté et d’un terrain de golf de l’autre. Boisé, tranquille, magnifiquement entretenu et doté d’un centre communautaire où il est possible de présenter des spectacles intérieurs.

Une côte assez prononcée mène vers une plage publique en bas. Et il y a là un vaste terrain qui, chaque année, sert de camping, de lieu de rencontre, de jams impromptus, souvent par des virtuoses qui étrennent, parfois, une nouvelle version d’un reel ou qui s’amusent, tout simplement.

Si on pouvait imaginer l’endroit idéal pour tenir un festival de musique, le parc Bosco ferait très bien l’affaire. Avec le temps, cet endroit est devenu, pour moi, une deuxième maison. J’y reviendrai.

Mémoire, racines et...amitiés!

En cette première édition du FMR en 1995, nous n’avons fait que passer. En soirée, on avait plutôt décidé de nous rendre à Rawdon où se produisait Plume Latraverse si je me souviens bien.

Par la suite, cette date est devenue incontournable pour moi.

Dès l’an 2 du FMR, je me suis inscrit à titre de bénévole. Sans le savoir, je joignais une famille. J’ai fait de la régie de scène au départ, ensuite, pour plus de 20 ans, et encore aujourd’hui, l’équipe de la logistique, du montage et du démontage du site. FMR a grandi au cours des 25 dernières années, c’est plusieurs petites scènes pendant le jour, les samedi et dimanche, pour voir s’y produire les artistes, en mode acoustique, dans une ambiance relaxe.

Ce qui est inspirant dans ce rôle à la logistique, c’est d’arriver quelques jours avant le début du festival dans ce merveilleux Parc Bosco, vide, dans sa forme dépouillée, et de l’habiller des nombreux attraits du FMR. J’adore ce processus.

Aussi, et surtout en fait, le bonheur de retrouver, une fois l’an, pour une grosse semaine, essentiellement les mêmes gens. Voilà ce qui est le plus surprenant, la pérennité de cette équipe. Certaines personnes y sont depuis le début. J’ai eu le privilège de diriger cette équipe pendant une douzaine d’années, et aujourd’hui, j’y participe encore, comme bénévole, par amitié, par la passion de contribuer à ce festival, modestement.

Des passionné(e)s, tissés serré(e)s!

En cette 25e édition, il y a beaucoup d’émotion au FMR cette année. Le festival se porte somme toute assez bien. La programmation est franchement réussie. Mes coups de cœur : les groupes Talisk et Damn Tall Buildings!

On se souviendra longtemps du joueur de concertina dans le groupe écossais Talisk!

On sent bien la fierté de ceux qui ont fondé cet événement. Toutefois, impossible de cacher une certaine nostalgie; celle du temps qui passe, celle d’un moment de pure joie auquel on s’attache, et qui nous échappe.

Ça m’a fait du bien de voir sourire les Mario Forest, André Marchand, Josée Boisvert, Audrey Pelletier, Bernard Laforest, et tous les autres qui ont imaginé, construit et fondé ce festival.

Sourire, mais aussi avoir les yeux mouillés à l’occasion. En souvenir de ceux qui se portent moins bien aujourd’hui, ou encore, de ceux qui sont partis.

Un moment fort de l’édition actuelle, la réunion du groupe La Galvaude, qui était de la première édition du FMR en 1995. C’était touchant d’entendre la violoniste du groupe Stéphanie Lépine rendre hommage à Jean-Claude Mirandette, lequel avait composé une chanson pour La Galvaude au début des années 90.

Mirandette, un des membres fondateurs des Charbonniers de l’enfer, est décédé plus tôt cette année.

« Ça se peut que certains aient les yeux mouillés! Pis c’est bin correct! » a lancé Stéphanie Lépine. C’était tout à propos.

Il faut aussi souligner l’incroyable passion des artisans et des festivaliers pour la musique traditionnelle, pour le métissage aussi, de notre folklore avec toutes les musiques du monde. Si le FMR a fait de la promotion de la musique traditionnelle du Québec l’un de ses axes principaux, cela s’accompagne aussi d’une ouverture sans bornes à tous les folklores et patrimoines musicaux et parlés aussi, par le conte.

De l’Écosse en passant par la Pologne ou le Burkina Faso, l’édition actuelle a tenu promesse en matière de diversité des traditions.

« As-tu des nouvelles d’André? »

Chaque mercredi précédant le début du festival, l’équipe de la logistique se rencontre pour un déjeuner très (trop) matinal. Un moment de retrouvailles, de rires, de joie. Cette année, notre chef des électriciens, André, allait manquer à l’appel. Petits pépins de santé. J’aime beaucoup André. Son sourire contagieux allait me manquer. Lui, taquin, moqueur, pince sans rire...

Mais voilà qu’une rumeur se répand. On croyait André parti en voyage, loin. « As-tu des nouvelles d’André? » me demande mon amie Julie, celle qui mène la logistique depuis quelques années.

« Y parait qu’il sera là mercredi matin! Pour le déjeuner! »

Finalement, André n’est pas venu au déjeuner, mais il est venu nous visiter au Parc Bosco. Tout sourire, encore rieur et raconteur. Cela m’a fait beaucoup de bien. J’étais si content de lui serrer la pince. Il se porte bien André.

Des histoires comme celle-là, chacun des plus de 300 bénévoles qui rendent possible ce festival pourra vous en raconter. Une belle gang tissée serrée.

Des nuits courtes, des sourires, des rires, des moments de nostalgie, des yeux rougis.

Pascal, Julie, Cédric, Marjo, André, Bruno, Louis, Ève, André, Jack, Pascal-Hugo, Kim, Alex, Laurent, Yvon et tous les autres... En cette 25e édition du festival Mémoire et racines, ce sont ces amitiés, nées de nos implications communes dans le FMR, qu’il m’importe de célébrer.