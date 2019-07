Pepe Munoz aurait-il trop d’influence sur Céline Dion?

Les proches de Céline Dion craignent que son «meilleur ami», Pepe Munoz, n’exerce trop d’influence sur la chanteuse depuis le décès de son mari et impresario René Angélil, en 2016.

«Pepe est comme son «boy toy» et essaie vraiment de prendre la relève. Il l’isole et les gens le ressentent. Elle est amoureuse de ce gars et écoute tout ce qu’il dit. Les gens vont à lui quand ils ont des questions. Il prend le contrôle. Les seules personnes autour d’elle maintenant sont Pepe, sa coiffeuse et son styliste», a déclaré une source au Page Six.

Plusieurs sources auraient confié au média que Pepe, également directeur créatif de Céline, aurait orchestré la sortie de certains membres de l’équipe senior de Dion, dont son ancien styliste Law Roach.

«Il est une source d'inspiration incroyable pour elle. Il l’inspire à prendre des risques. Ce n’est pas une mauvaise chose. Il ne la gère pas. [...] Elle est intelligente et a sa carrière en main».

Toujours selon Page Six, une autre source a ajouté: «C’est fou. Elle sait qu’il est gay et l’accepte. Elle a besoin d’une personne proche d’elle et elle veut tomber en amour. Il est en train de tourner dans le même style que René.»

Dion et Munoz sont inséparables depuis près de deux ans, suscitant souvent un buzz romantique. Les représentants de la chanteuse n’ont pas commenté leur relation, mais Céline s’est ouverte au média The Sun un peu plus tôt cette année: «Oui il y a un autre homme dans ma vie, mais pas l’homme de ma vie... Nous sommes amis, les meilleurs amis», avait-elle déclaré.

La chanteuse a terminé sa résidence réussie à Las Vegas après huit ans. Elle a annoncé qu’elle partirait en tournée en septembre et qu’elle sortira un nouvel album plus tard cette année.