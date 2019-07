Plus de 77 M$ en six mois

Les employés d’Hydro-Québec ont engrangé 77,1 millions $ en heures supplémentaires au cours des six premiers mois de la présente année.

Au cours des six premiers mois de 2018, la société d’État avait remis à ses employés 78,4 millions $ en heures supplémentaires.

En 2017, la société d’État avait versé 71,6 millions $ au cours des six premiers mois de son exercice.

Plus de 67 000 $ en surtemps

Par exemple, un répartiteur du centre de contrôle du réseau d’Hydro-Québec a accumulé un salaire total de 205 196 $ en six mois, dont 67 828 $ en surtemps et 58 459 $ en primes diverses.

Au cours du premier semestre de 2019, c’est la division Distribution qui a dépensé le plus en heures supplémentaires avec une facture de 32 millions $.

En période de pointe, Hydro-Québec a dit compter plus de 1000 employés sur le terrain en plus d’avoir fait appel aux services d’équipes externes d’Hydro-Sherbrooke et de Green Mountain Power au Vermont.