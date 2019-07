Punaise diabolique à Montréal: sa présence a triplé en un an

MONTRÉAL – La punaise diabolique est désormais présente dans la majorité des arrondissements de la métropole. L’insecte d’origine asiatique se répand très rapidement selon les données recueillies par la Ville de Montréal.

Cette espèce volante communément appelée punaise marbrée a été capturée pour la première fois au Québec en 2014. Depuis, l’insecte de la grosseur d’un 25 sous se multiplie dans le sud de la province. La Ville de Montréal confirme l’avoir répertorié dans 10 arrondissements en 2018 alors qu’il avait été observé dans trois arrondissements, l’année précédente.

«Grâce au dépistage fait par les employés municipaux et aux signalements de citoyens, nous avons pu confirmer en 2018 la présence de la punaise marbrée dans 10 arrondissements et trois villes. Ces résultats indiquent que l’insecte est maintenant établi sur l’île de Montréal», a expliqué au 24 heures Gabrielle Fontaine-Giroux, des relations médias de la Ville de Montréal.

La punaise diabolique peut causer d’importants dommages aux végétaux. Elle s’établit d’abord en milieux urbains avant de s’étendre dans les zones agricoles.

Une vingtaine de pièges ont été installés sur des terrains publics et privés et un relevé est effectué toutes les semaines durant l’été par des employés municipaux.

La Ville de Montréal tient à préciser que contrairement aux punaises de lit, cet insecte ne pique pas et ne présente aucun danger pour la santé humaine ou animale.

Problème grandissant

Pour Jacques Brodeur, professeur titulaire au Département des sciences biologiques de l’Université de Montréal, la punaise marbrée est une problématique qui prend de l’ampleur.

«On est encore dans la phase primaire d’envahissement du territoire québécois, mais leur nombre sera beaucoup plus élevé d’ici quelques années», a-t-il indiqué.

M. Brodeur a effectué une projection à l’aide des données fournies par le Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques (Ouranos).

Ces projections font un lien entre la propagation des punaises marbrées et les changements climatiques.

«Dans un horizon de 2050-2080, on s’attend à ce qu’elle poursuive sa distribution le long de la vallée du Saint-Laurent, jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent», a relaté M. Brodeur.

Agriculteurs aux aguets

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) indique avoir mis sur pied en 2014 un réseau de dépistage au sud du Québec couvrant les cultures les plus à risque, notamment le soya, le maïs, les vergers pomicoles et les plantes ornementales.

L’insecte peut donner du fil à retordre aux agriculteurs en raison de son alimentation variée.

Le MAPAQ a par ailleurs redoublé d’efforts afin de traquer la punaise diabolique cette année. «Pour 2019, il y a 64 pièges répartis sur 32 sites, alors que de 2014 à 2018, on en comptait 31 [...]», a mentionné le ministère par courriel.