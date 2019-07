Sentence reportée pour un agresseur sexuel

Un agresseur sexuel se disant sans antécédent judiciaire qui devait recevoir sa sentence pour des gestes commis il y a près de 40 ans alors qu’il était moniteur de camp a vu celle-ci être repoussée à la suite de nouvelles informations sur son passé criminel.

C’est tout un revirement de situation qui est survenu dans le dossier de Michel Goulet, un agresseur sexuel de Québec coupable de gestes d’attouchement et de contacts sexuels sur deux enfants de dix ans dans les années 80. En mai dernier, l’homme de 55 ans avait plaidé coupable aux accusations et disait notamment avoir des «remords» envers les victimes.

Les gestes remontent à plus de 37 ans alors que Goulet - rien à voir avec le célèbre joueur d’hockey - était moniteur dans un camp d’été du lac Sept-Îles. Selon les deux victimes qui étaient âgées de 10 ans au moment des faits, le moniteur était «extrêmement charmant» à l’époque où il a commis ses attouchements.

Passé d’agresseur

Or, alors que l’accusé se disait sans antécédent criminel devant le juge Steve Magnan, l’information n’était pas tout à fait exacte. L’homme a fait une demande de pardon pour des gestes similaires commis à la fin des années 90.

Selon nos informations, Michel Goulet a commis des gestes à caractères sexuels sur des mineurs de son entourage. Ce dernier a été reconnu coupable de ces crimes au tournant des années 2000.

Depuis, il a fait une demande de pardon officielle ce qui fait que ces antécédents n’apparaissaient plus au plumitif. C’est donc sans ces informations que la couronne avait fait ses représentations sur la sentence en mai dernier où elle demandait 12 mois de prison dans la collectivité. La défense demandait des travaux communautaires.

Réflexion

Fort de cette nouvelle information, la couronne a donc demandé à faire de nouvelles représentations avant que le juge ne rendre sa peine. L’honorable Steve Magnan s’était dit prêt à lire sa décision avant d’être informé de la situation.

«Un pardon peut être révoqué dans différentes circonstances», a fait valoir le juge. Du côté de la défense, on a demandé un délai afin d’analyser la situation et voir si on s’objectait à cette nouvelle preuve. «C’est postérieur aux événements [reprochés]», a fait valoir Me Jean Beaupré, l’avocat de Michel Goulet.