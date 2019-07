Suspension de 35 jours pour un élu du Bas-Saint-Laurent

Un conseiller municipal d’Auclair, dans le Bas-Saint-Laurent, écope d’une suspension de 35 jours sans solde pour 12 manquements à l’éthique, en raison des travaux effectués par son entreprise au village et au camping municipal.

Photo courtoisie Donald John Philippe

Conseiller municipal

Donald John Philippe s’est placé en situation de conflit d’intérêts, a tranché la Commission municipale du Québec, en facturant des travaux à la municipalité et à la Corporation de développement économique d’Auclair, dont la seule activité consiste à gérer les opérations du camping, un actif municipal.

« La preuve démontre que monsieur Philippe est administrateur, président et fondateur de l’entreprise Forotek Manufacturing Ltd. Il a un intérêt dans les contrats de l’entreprise dans la mesure où le bien-être de l’entreprise dépend des contrats. De plus, il est redevable à l’actionnaire, son épouse, qui détient 100 % des actions de Forotek », peut-on lire dans la décision rendue publique lundi.

En 2015 et 2016, Forotek a facturé un « montant appréciable » de quelques milliers de dollars pour divers travaux sur le quai du camping, du pavage dans les rues du village, de l’aménagement paysager autour du bureau municipal ou encore des travaux dans un chalet pour un camp de jour.

En toute connaissance de cause

En agissant de la sorte, M. Philippe a contrevenu « sciemment » au Code d’éthique des élus, alors qu’il avait pourtant été mis en garde par le directeur général de la municipalité.

Les procureurs, qui ont fait une suggestion commune, ont néanmoins souligné plusieurs facteurs atténuants. Ils reconnaissent, notamment, qu’il est difficile de trouver des entrepreneurs pour effectuer des travaux dans une petite municipalité de 400 habitants et signalent que M. Philippe « a voulu bien faire ». L’information n’a par ailleurs jamais été cachée aux citoyens.

Seul entrepreneur du coin

« Je suis le seul contracteur du coin et je louais mes pelles et mes employés pour de simples travaux qui auraient coûté beaucoup plus cher si la municipalité [avait fait] appel à l’extérieur », s’était défendu M. Philippe dans nos pages l’an dernier.

« Le fait qu’il ait agi pour rendre service n’est pas une défense recevable », a toutefois statué le juge administratif Thierry Usclat. M. Philippe commencera à purger sa suspension le 4 septembre prochain.