Un commerçant de Saguenay soulève la question de la propreté dans sa rue

SAGUENAY - Le propriétaire du Bistro D, situé sur la rue Racine, dans le secteur de Chicoutimi, à Saguenay, en a assez de ramasser des mégots de cigarette devant son commerce chaque jour.

Dans une publication lancée sur Facebook samedi matin, il a écrit être en colère, car il doit faire le ménage de sa terrasse chaque matin sans dire un mot, mais que cette fois-ci, ça dépassait les limites du raisonnable.

«C’est un peu le jour de la marmotte. Ça fait plusieurs années qu’on déplore que le centre-ville est sale. Est-ce qu’on peut mettre quelqu’un sur la propreté, en tout temps? On se fait toujours dire d’appeler si c’est malpropre», mentionne David Rousseau, propriétaire du Bistro D.

Tous les employés des commerces du secteur doivent passer le balai chaque jour afin de ramasser les déchets, composés de mégots de cigarette, de bouteilles vides, de papier et de vitre.

Les commentaires sur la publication de M. Rousseau sont unanimes. Plusieurs commerçants et citoyens ont répondu être d’accord avec lui. Ils déplorent tous que la Ville de Saguenay nettoie très rarement la rue Racine.

«Je pense que c’est une responsabilité qui concerne la Ville, les commerçants, les citoyens et les usagers du centre-ville. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et prendre ses responsabilités», affirme le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

Selon lui, il y a toutefois des solutions. La Ville de Saguenay regardera s’il est possible de déterminer un secteur plus loin des portes et des fenêtres où mettre des cendriers.