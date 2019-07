Un coup sûr et une victoire pour Bo Bichette à ses débuts

Disputant un tout premier match dans le baseball majeur, Bo Bichette a frappé un coup sûr à sa première présence au bâton dans un gain de 7 à 3 des Blue Jays de Toronto contre les Royals, lundi à Kansas City.

La recrue a frappé un simple au champ gauche en deuxième manche. Il a été retiré lors de ses trois présences suivantes dans le rectangle des frappeurs. Bichette avait été rappelé des Bisons de Buffalo dimanche.

Son coéquipier Randal Grichuk a été l’un des principaux artisans de cette victoire, frappant notamment son 17e circuit de la campagne en sixième manche. Il a été à l’origine de trois points dans cette rencontre.

Teoscar Hernandez et Cavan Biggio ont également expédié un tir dans les gradins pour les visiteurs. Le partant Thomas Pannone a permis trois points et cinq coups sûrs en six manches, mais la victoire a été inscrite au dossier de Tim Mayza (1-1), qui a concédé une frappe en lieu sûr en une manche.

Dans l’autre clan, Brad Keller (7-10) a donné quatre points et huit coups sûrs en sept manches. Cheslor Cuthbert a été à l’origine de deux points dans la cause perdante.