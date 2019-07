Un Wagner éclatant

Il n’y a pas eu de Wagner présenté à Québec depuis 1922 avec Lohengrin. L’attente aura été longue, mais elle en aura valu la peine. Œuvre phare de la 9e édition du Festival d’opéra de Québec, Le vaisseau fantôme est une odyssée musicale et visuelle fort réussie.

Présenté à nouveau ce soir, jeudi et samedi au Grand Théâtre de Québec, cet opéra mis en scène par le cinéaste François Girard sera à l’affiche, en mars 2020, avec une autre distribution au Metropolitan Opera de New York.

On retrouve de bonnes voix, un chœur puissant, un bel enrobage visuel et un Orchestre symphonique de Québec qui rend justice à cette superbe fresque musicale de Richard Wagner.

Une œuvre importante dans la carrière du compositeur allemand et qui a pavé la voie aux Tristan et Isolde, la tétralogie du Ring et Parsifal qui vont suivre.

Le vaisseau fantôme raconte l’histoire d’amour entre Senta et le Hollandais volant, un navigateur qui a osé défier Dieu, un soir de tempête, et qui est condamné à errer sur les mers pour l’éternité.

Chaque sept ans, le Hollandais volant a une opportunité de mettre fin à son triste sort. Il doit trouver, lorsqu’il lui est permis de débarquer sur terre, une femme qui promettra de l’aimer jusqu’à la mort.

Départ en force

Totalement obsédée par ce marin qu’elle a vu uniquement sur une image et dont elle connaît l’histoire, Senta fera sa connaissance et acceptera de le délivrer.

Le vaisseau fantôme démarre avec force. Au lever du rideau, on découvre une Senta avalée par une féroce tempête. La mer, les vagues et des présences fantomatiques surgissent, virevoltent et tourbillonnent. Les projections sont impressionnantes.

Les musiciens de l’OSQ déclinent une ouverture musicale de 10 minutes de très haut niveau, cinématographique, et qui lance de façon spectaculaire cet opéra de deux heures et quinze minutes sans entracte.

Andreas Bauer Kanabas est très solide vocalement dans le rôle du capitaine Daland, le père de Senta. Le chanteur allemand a une voix de basse puissante et il a une belle présence sur scène.

Un chœur imposant

La soprano sud-africaine Johanni van Oostrum offre aussi une superbe performance vocale dans le rôle de Senta. Le baryton canadien Gregory Dahl propose, pour sa part, un Hollandais théâtral tout en nuances et affligé par un sort qui lui semble éternel.

Le Chœur de l’Opéra de Québec, bonifié, est imposant et offre, tout au long des trois actes, plusieurs bons moments.

L’OSQ est une des grandes vedettes de ce Vaisseau fantôme. Les musiciens, sous la direction du chef Jacques Lacombe, donnent vie à toutes les nuances que l’on retrouve dans cette œuvre de Wagner. Autant dans les moments plus calmes que dans les montées puissantes et dramatiques.

Équilibre réussi

Après un départ visuellement spectaculaire, on retrouve une certaine sobriété. Le décor, avec le navire du capitaine Daland, est imposant et l’espace scénique est bien utilisé. Les belles images sont nombreuses.

Il y a également de belles séquences comme celle où un groupe de femmes filent la laine avec une cinquantaine de cordes qui descendent du ciel et qui s’entremêlent, quelques jeux d’ombres intéressants et le sacrifice final de Senta, avalée par une marée humaine symbolisant la mer.

Le vaisseau fantôme offre un équilibre réussi entre le chant, le déploiement de la dramaturgie et la musicalité de l’œuvre. Reste maintenant à espérer qu’il ne faudra pas attendre 97 autres années avant de revoir un Wagner à Québec.