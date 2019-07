Alouettes : le bonheur est au rendez-vous

MONTRÉAL - Il suffit simplement d’observer les joueurs interagir, se faire des plaisanteries et être tout sourire lors des entraînements pour comprendre qu’il y a définitivement quelque chose de différent dans l’air chez les Alouettes de Montréal en 2019.

Il serait facile de dire que cette situation est principalement due au fait que les Moineaux ont remporté leurs trois derniers affrontements. Il y a évidemment de ça dans l’équation, mais selon le vétéran Kristian Matte, c’est peut-être en raison de la bonne humeur qui règne dans leur vestiaire que les «Als» connaissent du succès.

«Le football est censé être quelque chose de plaisant, a indiqué le joueur de ligne offensive. Jeunes, quand nous avons commencé à jouer, c’était pour s’amuser. C’est quand on s’amuse que l’on fait moins d’erreurs et qu’on est en mesure d’un peu plus relaxer. On est ainsi capable de jouer du bon football.»

Au dire de l’athlète de 33 ans, c’est une atmosphère que les doyens du club ont essayé de créer dans les dernières saisons, sans toutefois y arriver.

«Nous avons présentement une ambiance que le noyau de vétérans essayait d’instaurer depuis quelques années. [...] Quand nous nous amusons au travail, nous obtenons du succès. C’était quelque chose qui était vraiment difficile à obtenir dans les dernières saisons, mais cette année, nous l’avons.»

B.J. Cunningham partage l’opinion de son coéquipier et renchérit que dans de telles circonstances, l’équipe ne pouvait faire autrement que d’obtenir des réussites.

«D’être capable d’obtenir des victoires avec des bons gars dans l’équipe et des bons entraîneurs, c’est incroyable. Nous n’avions aucun autre choix que d’obtenir du succès», a révélé celui qui évolue à Montréal depuis la campagne 2015.

L’effet Khari Jones

Questionnés sur les causes de la bonne humeur présente dans leur rang, les joueurs des Alouettes affirment tous que l’entraîneur-chef, Khari Jones, en est la principale raison.

«C’est un gars qui est un vrai professionnel, a dit Cunningham. Il nous garde concentrés sur nos objectifs, mais en même temps, il nous permet d’évoluer dans un environnement relaxant, tout en nous permettant de faire notre boulot correctement. C’est le parfait mixte et je suis vraiment heureux de ça.»

«Khari est capable de nous motiver et il aime ça que nous nous amusions», a renchéri Matte.

Jones, qui en est à ses premières armes comme entraîneur-chef, a été quart-arrière de 1997 à 2007 dans la Ligue canadienne de football (LCF). Une composante qui lui permet donne un avantage certain, selon le receveur de passes.

«Il a joué dans la LCF pour un bon moment et il s’était un athlète qui jouait toujours comme s’il avait quelque chose à prouver. Il y a plusieurs gars dans notre équipe qui jouent de la même façon. Khari est capable de les comprendre.»

L’approche de Jones semble fonctionner à merveille après cinq parties et trois gains. Il sera toutefois intéressant de voir si elle a le même effet à la suite d’une mauvaise séquence.