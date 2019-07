Avis de recherche...

Le Régiment de la Chaudière recherche actuellement les membres des familles de ses anciens combattants afin de les convier aux cérémonies du Sacrifice Canadien organisées par l’Association des Westlake Brothers Souvenir (WBS). Deux commémorations en lien avec les disparus du Régiment auront lieu à Lévis, le jeudi 1er août, dès 18 h, sur la terrasse du Chevalier de Lévis à la Place du Régiment de la Chaudière et la 2e, au Cénotaphe du parc Mathieu à Beauceville, le samedi 3 août à 11 h. Renseignements : www.westlakebrothers.fr.

Bon départ à Cité Joie

La Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, qui a pour mission de favoriser l’épanouissement des enfants et des familles dans le besoin et de leur permettre de vivre une expérience de camp de vacances ou de pratiquer des activités sportives, a remis un chèque de 5000 $ à Cité Joie de Lac-Beauport dans le contexte du programme Dons aux organismes de bienfaisance. Cette somme servira à bonifier les installations et ameublements autour de la piscine, d’acheter plusieurs coffres de rangement pour le matériel sportif et de créer des zones d’ombre et des stations d’hydratation un peu partout sur le site afin de faciliter les déplacements actifs sur le domaine. Sur la photo, de gauche à droite : Denis Savard, directeur général de Cité Joie ; Hélène Gaucher, directrice des opérations accueil et programmes à Cité Joie ; et Gérald Savard, propriétaire du magasin Canadian Tire (succursale Lebourgneuf).

Nouveaux membres

Les Communicateurs de Québec, club Toastmasters, a récemment procédé à l’intronisation officielle de quatre nouveaux membres. Ces recrues joignent ainsi les rangs de l’équipe qui propose une expérience de type « laboratoire » où chacun peut s’exercer à la prise de parole devant un groupe. Le club fait partie de l’organisation Toastmasters International, une organisation sans but lucratif présente dans 143 pays. Renseignements : toastmasters-quebec.com/communicateurs.htm ou encore la page Facebook du club. Sur la photo, les nouveaux membres David Bouchard, Line Gaudreault, Pascale Meunier et Guillaume Garon sont en compagnie de Martine Boulet, v.-p. à la Formation et v.-p. au Recrutement par intérim (à droite).

25 ans de métier

2019 marque le 25e anniversaire d’Agora/Opus3 qui produit des congrès et des événements de toute envergure. C’est à Québec, en 1994, que Dominique Houde crée Agora Communication à Québec et se spécialise dans l’organisation de réunions pharmaceutiques et de congrès scientifiques internationaux. Sa rencontre avec Caroline Lepage en 2008 sera déterminante pour l’avenir de l’entreprise. Quelques années plus tard, Caroline se rapproche tout naturellement d’Opus 3, une entreprise reconnue pour son expertise pointue dans les congrès internationaux et son professionnalisme légendaire qui a été fondée en 1994 par Alain Rogala et ses deux associées, dont Jocelyne Cardinal. 2018 scellera l’union de ces deux entreprises animées par une même passion. Agora et Opus 3 joignent leurs destinées pour créer un joueur incontournable tant à Québec qu’à Montréal. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Rogala, Dominique Houde et Caroline Lepage.

Anniversaires

Michel Lizotte (photo), courtier immobilier, Remax Premier choix (2003), 71 ans... Réal Cloutier, joueur de hockey de l’AMH et de la LNH (1974-85 : Nordiques, Sabres), 63 ans... Ross Chicoine, courtier immobilier agréé, membre à vie de l’Association Internationale des Clubs Lions, 75 ans... Arnold Schwarzenegger, acteur américain, 72 ans... Paul Anka, chanteur et compositeur canadien, 78 ans.

Disparus

Le 30 juillet 2018. Michael A. Sheehan (photo), 63 ans, auteur américain et analyste du terrorisme pour NBC News... 2016. Derek Hatfield, 63 ans, navigateur canadien.... 2015. Lynn Anderson, 67 ans, chanteuse de musique country américaine... 2014. Robert Drew, 90 ans, réalisateur américain de documentaires... 1991. Maurice Côté, 65 ans, échotier pendant 27 ans au Journal de Montréal.