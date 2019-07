Encore des centaines de poissons morts sur des berges en Outaouais

GATINEAU – Pour une troisième fois en quelques semaines, des centaines de poissons morts ont été retrouvés sur des berges en Outaouais.

Depuis lundi, de nombreux citoyens sont inquiets de voir autant de carcasses, en bordure de la rivière du Lièvre, près du secteur Masson-Angers à Gatineau.

«C’est certain qu’il y a un manque en matière environnementale et on veut aller à la source. C’est pour cela qu’on partage tout le temps des photos et des vidéos. Il faut informer les gens pour mettre de la pression à la bonne place», a soutenu Sylvain Lamoureux, directeur adjoint chez Traversiers Bourbonnais.

Des biologistes d’Environnement Canada étaient sur les lieux lundi et doivent y revenir mardi.

On ignore toujours la cause du phénomène, mais la thèse de la maladie infectieuse a été écartée par les spécialistes.

Les poissons seraient morts intoxiqués, possiblement en raison d’un déversement dont la nature, accidentelle ou volontaire, n’est pas encore connue.

Les spécialistes attendent maintenant les résultats de la deuxième analyse faite sur les poissons morts.