BOIVIN, Soeur Rollande, s.s.c.m.



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus 1401, 18e Rue, Québec, le dimanche 28 juillet 2019, à l'âge de 83 ans et 3 mois, dont 60 ans de profession religieuse, est décédée sœur Rollande Boivin (Gertrude-Marie) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Chicoutimi (Québec) de monsieur Adrien Boivin et de dame Gertrude Verreault. La direction des funérailles a été confiée à la maisonLe corps de la défunte sera exposé dans, à 9 h, etAprès la célébration des funérailles, le corps sera incinéré et l'inhumation se fera, plus tard, au cimetière Saint-Charles 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec), G1N 3Y6. Outre sa communauté religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Jacques (feu Jocelyne Paquet) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don versé à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8.