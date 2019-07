Hôpitaux dans le rouge de 102 M$

Plus de patients, des médicaments coûteux et des heures supplémentaires font en sorte que plus de la moitié des établissements du réseau de la santé ont terminé la dernière année financière dans le rouge, pour un déficit total de 102 millions $.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Centre-Sud de l’île de Montréal a enregistré le pire déficit, à 31,4 millions $, soit 2 % du budget total. Suit de près le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, avec un déficit de 30 M$.

« C’est un défi important, on reconnaît que c’est un montant substantiel », concède Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS.

Au total, 20 des 35 établissements de la province ont enregistré un déficit en 2018-2019, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Le déficit cumulé atteint 102 M$, soit mieux que l’an dernier (-127 M$). En 2016-2017, le déficit n’était que de 5 M$.

À Montréal, tous les établissements de santé sont dans le rouge, à l’exception de l’hôpital Sainte-Justine (+3,8 M$).

Les heures supplémentaires, les médicaments chers contre le cancer et les assurances salaire : le MSSS « est conscient de la pression accrue sur l’équilibre budgétaire », écrit par courriel la porte-parole Marie-Claude Lacasse.

Au CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal, l’acquisition de l’hôpital Notre-Dame (anciennement au CHUM) a, à lui seul, engendré 13 M$ de déficit.

Parmi les causes, l’achalandage a dépassé les attentes. Déjà, la direction est en pourparlers avec le MSSS pour rehausser le budget.

Un stationnement à 9,6 M$

Depuis le 1er avril, « la tendance se confirme. La salle d’urgence est très achalandée », dit Mme Bélanger.

Pour trouver l’équilibre budgétaire, la direction vise aussi la diminution des heures supplémentaires et de la main-d’œuvre extérieure, qui ont coûté 60 M$ l’an dernier.

« Il faut vraiment qu’on fasse ce renversement-­là », dit-elle.

À noter que le déficit du Centre universitaire de santé McGill est de 11,4 M$, soit beaucoup moins que l’an dernier (-25,5 M$). Or, comme tous les ans depuis 2015, le stationnement a généré un trou de 9,6 millions $.

En 2018-2019, 1635 véhicules par jour en moyenne ont payé une place. Pour être rentable, la direction vise le passage de 2880 voitures, soit 76 % de plus.

« Un ajustement comptable effectué en 2017-18 a permis de reconnaître rétroactivement certaines pertes des années précédentes reliées au stationnement du site Glen », a fait valoir une porte-parole de l’hôpital.

De plus, une combinaison de facteurs a mené à une diminution du déficit des fonds d’exploitation en 2018-19 (3,5 M$ vs 8,4 M$).

Différentes mesures de contrôle des coûts et d’efficacité budgétaire ont été prises par le CUSM ces dernières années, et des crédits financiers non récurrents ont été accordés par le MSSS pour des médicaments en oncologie et des fournitures dispendieuses en cardiologie.

Hausse du budget

Selon le MSSS, les établissements dans le rouge doivent prévoir un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Depuis trois ans, 40 M$ ont été ajoutés au budget pour couvrir le coût des médicaments.

Pour réduire les heures supplémentaires obligatoires, le ministère a investi 200 M$ pour embaucher du personnel.

► Parmi les établissements qui ont réussi à respecter leur budget, notons le CIUSSS de Sherbrooke (+13,6 M$) et le CISSS des Laurentides (+13,4 M$).

LES PIRES DÉFICITS

CIUSSS Centre-Sud de l’île-de-Montréal 31 460 557 $

CIUSSS Est-de-l’île-de-Montréal 30 205 766 $

CISSS Abitibi-Témiscamingue 15 700 955 $

CHU de Québec 15 435 474 $

Centre universitaire de santé McGill 11 467 593 $

CISSS Mauricie 6 955 436 $

CISSS Laval 6 762 541 $

CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean 5 780 134 $

CISSS Chaudière-Appalaches 5 672 812 $

CIUSSS Nord-de-l’île-de-Montréal 5 422 658 $

Déficit total au Québec 102 377 413 $

Source : MSSS, 2018-2019