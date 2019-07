Il faut craindre les hommes qui abusent

Je viens de lire « Ai-je raison d’avoir peur? ». Une femme y raconte son aventure avec un homme rencontré sur un site. Ce n’est qu’après quelques rencontres qu’il fini par lui avouer qu’il est en couple et qu’il n’ose pas se séparer pour ne pas insécuriser son adolescente de 11 ans. Elle le menace de rompre et il fini par aller habiter avec elle. Mais il repart six mois plus tard suite aux pressions de son ex.

Après avoir longuement pleuré, la fille en question fait une nouvelle rencontre, moins excitante mais satisfaisante quand même. Et au moment où elle s’apprête à s’engager, l’ancien amant rapplique. Il souhaite recommencer à la voir en amis pour tâter le terrain.

Après trois mois de chastes rencontres une fois par semaine, alors qu’elle s’est de nouveau fait prendre au jeu de l’amour et que l’homme n’a toujours pas quitté la mère de sa fille, elle se demande avec appréhension si elle devait croire en lui et rompre définitivement avec son nouvel amoureux.

Voici le récit de mon histoire pour lui éviter de faire cette grosse erreur. J’ai vécu en 2007 une histoire semblable. Je me suis fortement attachée à un homme qui était lui aussi en couple. Après plus d’une année de fréquentation, monsieur me tenait encore en haleine, moi qui l’aimais plus que tout. Pendant des semaines et même des mois il me promettait qu’il quitterait sa femme, que ce n’était qu’une question de temps, même de journées. Après un an et demi de ce régime, la situation m’étant trop difficile à supporter, j’ai rompu. Je me respectais trop pour laisser cet homme ruiner ma vie et me faire sombrer dans la déprime.

Croyez-le ou non, il a pris la chance de re-communiquer avec moi à trois reprises depuis. Il a tout fait pour garder mon amitié Facebook mais j’ai gardé mes distances, malgré l’exaltation amoureuse que j’avais vécue avec lui. J’avais perdu confiance en lui. La dernière fois qu’il a rappliqué auprès de moi date d’il y a deux ans. Il était toujours avec sa femme. Croyez-moi madame, ce genre d’homme a un mode de vie bien ancré. La stabilité que leur procure leur conjointe leur permet de satisfaire leur besoin de conquêtes!

Anonyme

Vous avez fini par écouter votre petite voix intérieure qui vous mettait en garde contre ce genre d’homme. Ce qui ne semblait pas être le cas de cette personne. Le courage d’entreprendre une démarche visant un plus grand respect de soi-même est aussi plus laborieux pour certaines.