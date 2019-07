La 10e manche : la malédiction des Capitales

Pour la troisième fois en autant de matchs, les Capitales de Québec sont revenus de l’arrière pour forcer la tenue d’une 10e manche, mais ont manqué de souffle. Les hommes de Patrick Scalabrini ont ainsi prolongé à trois leur série de défaites, s’inclinant 4 à 3 face aux Miners, mardi soir, au Parc Skylands.

Les favoris de la foule ont d’abord profité des largesses du partant des Capitales, Austin Chrismon, pour inscrire un point sur des simples de Kalian Sams et Mickey Reynolds dès la première manche. Les deux frappeurs ont récidivé au troisième tour au bâton des Miners et un ballon-sacrifice du premier but Andy Ciriaco a permis de compléter une production offensive de trois points en autant de manches.

L’artilleur partant des vainqueurs, Tom Burns, a ensuite envoyé deux joueurs de Québec sur les sentiers après les avoir atteints. Cet écart de conduite, l’un des rares de la soirée du lanceur, a pourtant été la bougie d’allumage de la remontée de la formation québécoise. Ainsi, à l’aide d’une frappe de Chris Shaw et de circuits de Ryan Kiniry et T.J. White, les visiteurs sont parvenus à ramener tout le monde à la case départ.

Après avoir laissé deux frappeurs se rendre sur les sentiers intentionnellement, en fin de 10e manche pour tenter le double jeu, la troupe de Scalabrini s’est fait prendre à son propre jeu. Un faible roulant des Miners a été suffisant pour permettre à Bobby Jones et ses protégés de fermer les livres.

«Ça fait un bout qu’on n’est pas capable de faire le travail avec un coureur au deuxième but, qu’on ne parvient pas à le faire avancer au troisième pour aller chercher un point presque gratuit. C’est ce qui nous fait mal et c’est inacceptable au niveau professionnel», a déploré Scalabrini à la fin du match.

Les Capitales seront de nouveau en action mercredi soir, alors qu’ils tenteront de diviser la série contre les Miners de Sussex County au Parc Skylands.

Tic-Tac...

Les Bleu-Blanc-Jaune ont maintenant franchi les deux tiers de la saison, ils ne restent que 31 rencontres à disputer. Ils sont à 6,5 matchs des Boulders de Rockland, au quatrième rang du classement de la Can-Am, et donc, d’une place en série. Toutefois, Scalabrini se veut rassurant.

«On contrôle ce qu’on peut contrôler. Ça arrive vite et chaque affrontement devient important, mais on juge qu’on a assez de temps. Cette semaine, on veut surtout survivre avant l’arrivée des renforts.»