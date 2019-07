La tournée Summersault avec Our Lady Peace annulée au Centre Vidéotron

La tournée Summersault 2019 qui devait s’arrêter au Centre Vidéotron, le 1er septembre, a été annulée.

Un conflit d’horaire a été évoqué.

Les formations Our Lady Peace, Bush, Dear Rouge et Human Kebab devaient faire un arrêt à Québec, lors de cette courte tournée qui s’arrêtera à Moncton (10 septembre), au Centre Bell (12 septembre), à Ottawa (13 septembre) et à Toronto (15 septembre).

Les détenteurs de billets doivent contacter Tickemaster afin d’obtenir un remboursement.