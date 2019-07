L’argent risqué de Trudeau

Après avoir étudié les tenants et aboutissants de cette pratique, la Commission Charbonneau la jugeait risquée et même à proscrire. Pourquoi ? Elle rendait « des élus vulnérables, de différentes façons, aux influences extérieures en matière de financement politique lié à l’octroi de contrats publics ». En plus, le PLQ se servait des ministres « à contrats et à subventions » pour attirer ingénieurs et entrepreneurs dans les activités de financement.